Pociski Brimstone 3 dla niemieckich myśliwców Eurofighter

Niemcy planują znacząco zwiększyć zdolności bojowe swojej floty Eurofighterów, wyposażając je w pociski powietrze-ziemia Brimstone koncernu MBDA w celu znacznego poprawienia zdolności tych myśliwców do zwalczania celów naziemnych. Ten krok stanowi kluczowy element modernizacji niemieckiego arsenału bojowego, zapewniając, że Eurofightery pozostaną na wysokim poziomie zaawansowania bojowego przez następne dekady. Nie jest to przesada, bo Brimstone zostały już sprawdzone w Afganistanie czy Libii, gdzie spisały się fenomenalnie.

Pocisk Brimstone może zwalczać cele na dystansach do około 20 kilometrów przy wystrzeleniu z samolotu. Jest przy tym zaprojektowany do operacji w dzień i w nocy, co zapewnia elastyczność i niezawodność w różnych scenariuszach bojowych. Jego integracja z myśliwcami Eurofighter będzie prosta, bo wcześniej ten pocisk został z powodzeniem zintegrowany z tymi właśnie myśliwcami, ale należącymi do brytyjskiego lotnictwa. Aktualnie jest jednak i tak fenomenalną maszynką do niszczenia przeróżnych celów, a to ze względu na pociski AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, ALARM , Meteor czy Storm Shadow do zwalczania przeróżnych celów.

Pocisk Brimstone to jednak coś nowego, bo ta zaawansowana broń powietrze-ziemia została zaprojektowana do precyzyjnych uderzeń w cele naziemne. Działa dzięki zaawansowanemu systemowi naprowadzania, który łączy naprowadzanie laserowe i radar milimetrowy. Początkowo pocisk używa naprowadzania laserowego, aby namierzyć cel oświetlony przez samolot wystrzeliwujący lub inną platformę, a w miarę zbliżania się do niego, przełącza się na naprowadzanie radarowe, co pozwala mu działać skutecznie w trudnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, mgła i dym.

Co najważniejsze, głowica bojowa Brimstone ma konstrukcję tandemową, w której to pierwszy ładunek niszczy pancerz reaktywny, a drugi przebija cel, zapewniając tym samym wysoką skuteczność przeciwko ciężko opancerzonym pojazdom. Ten pocisk może również zwalczać cele ruchome, utrzymując dokładność i wysoki potencjał nawet w dynamicznych środowiskach bojowych. Dla porównania pocisk AGM-114 Hellfire, szeroko stosowany przez śmigłowce i drony do precyzyjnych uderzeń, jest naprowadzany laserowo lub radarowo i ma krótszy zasięg około 8 kilometrów. Pocisk AGM-65 Maverick, inny wszechstronny pocisk używany przez różne samoloty, oferuje naprowadzanie elektrooptyczne, na podczerwień lub laserowe i zasięg do 27 kilometrów. Rosyjski pocisk Ch-29, używany przez samoloty, ma telewizyjne systemy naprowadzania lub laserowe i zasięg do 10 kilometrów.

Integracja pocisków Brimstone z flotą Eurofighterów Niemiec oznacza znaczną modernizację zdolności operacyjnych Luftwaffe. To wzmocnienie nie tylko zwiększa zdolność Eurofighterów do precyzyjnych uderzeń zwłaszcza w cele pancerne, ale także zapewnia ich znaczenie w nowoczesnych scenariuszach wojennych. Tak oto dzięki jeszcze szerszemu arsenałowi broni, Eurofightery są dobrze przygotowane do realizacji różnorodnych misji bojowych, utrzymując przewagę powietrzną i zapewniając solidne wsparcie dla operacji naziemnych.