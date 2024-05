Żaden pocisk się nie zbliży. Czas na niezniszczalne myśliwce USA

Rewolucyjny wabik sprawi, że myśliwce USA będą praktycznie niezniszczalne

BAE Systems zostało wybrane przez Marynarkę Wojenną USA do opracowania Dual Band Decoy (DBD), nowoczesnego systemu przeciwdziałania w postaci przynęty powietrznej, czyli po prostu wabika. DBD to zaawansowany zakłócacz radiowy (RF) do samoobrony, który ma zostać zaprojektowany w celu ochrony myśliwców przed atakami wroga. Opierając się na możliwościach systemu AN/ALE-55 Fiber-Optic Towed Decoy (FOTD), DBD oferuje zwiększoną wydajność przy zmniejszonej wielkości, wadze i zapotrzebowaniu na moc dzięki niestandardowym układom scalonym, które opracowała firma BAE Systems.

DBD może być wystrzeliwany zarówno ręcznie przez pilota, jak i automatycznie w odpowiedzi na wykryte zagrożenia, zapewniając tym samym krytyczną ochronę w silnie kontestowanych przestrzeniach powietrznych. System zakłóca radary wroga i przyciąga pociski z dala od samolotu, stanowiąc kluczowy element strategii Intrepid Shield. Strategia ta ma na celu stworzenie ochronnej sfery wokół np. maszyn lotniczych, wykorzystując pełne spektrum elektromagnetyczne do wykrywania i przeciwdziałania zaawansowanym zagrożeniom.

Pierwsze wdrożenie DBD planowane jest na samolotach F/A-18E/F Super Hornet Marynarki Wojennej USA. Będzie to o tyle ważne, że te wabiki reprezentują znaczący postęp w dziedzinie walki elektronicznej, oferując szerokie możliwości i możliwość modernizacji w celu przeciwdziałania przyszłym zagrożeniom. Jednocześnie musimy pamiętać, że jego poprzednikowi daleko jest do sprzętu przestarzałego. AN/ALE-55 Fiber-Optic Towed Decoy (FOTD), opracowany również przez BAE Systems, to też zaawansowany środek zaprojektowany w celu ochrony różnych typów samolotów stałopłatowych, bo myśliwców, bombowców i samolotów transportowych przed zagrożeniami ze strony pocisków z radiowymi głowicami naprowadzającymi.

Kluczowe cechy AN/ALE-55 obejmują jego zdolność do stosowania trójwarstwowej strategii obrony: tłumienia, wprowadzania w błąd i przyciągania. Zapobiega to śledzeniu samolotu przez radary, przerywa blokady radarowe i działa jako cel dla nadlatujących pocisków. System składa się z zespołu kondycjonowania sygnału na pokładzie i holowanych przynęt światłowodowych, wykorzystujących podwójne wysokiej mocy lampy falowodowe (TWT), aby zapewnić wystarczającą moc do ochrony dużych samolotów. Adaptowalny do szerokiej gamy platform z minimalnymi modyfikacjami, AN/ALE-55 jest obecnie używany w samolotach F/A-18E/F Super Hornet.

AN/ALE-55 FOTD wyróżnia się na tle innych systemów przynęt dzięki zaawansowanej technologii i integracji z systemami walki elektronicznej (EW) samolotu. W przeciwieństwie do tradycyjnych przynęt, AN/ALE-55 jest spójny, współpracując z pokładowym sprzętem EW samolotu, aby skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom RF. Jego wielowarstwowe podejście do obrony—tłumienie, oszukiwanie i przyciąganie—zapewnia kompleksową ochronę przed śledzeniem radarowym i zagrożeniami pocisków.