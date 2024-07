One UI 7 jak iOS 18? Samsung mocno zainspiruje się rywalem

Nadchodząca nakładka One UI 7 może bardzo przypominać oprogramowanie Apple’a

Jeśli chodzi o autorskie nakładki na Androida, Samsung zdecydowanie przoduje i to nie tylko w kwestii funkcjonalności oprogramowania, ale też szybkości wdrażania aktualizacji. Pod koniec roku powinna zadebiutować wersja One UI 7, o której powoli dowiadujemy się coraz więcej, a najnowsze doniesienia wskazują na dość kontrowersyjne ulepszenia, bo inspirowane Apple’em i prezentowanym niedawno iOS 18. Chociaż dla nikogo nie jest nowością, że obaj giganci czerpią ze swoich osiągnięć, to w tym roku Samsung zrobi to chyba aż za bardzo. Wszyscy widzieliśmy nowy, kanciasty design Galaxy S24 i składaków, który mocno przypomina wcześniejszy projekt iPhone’ów.

Czytaj też: Komunikuj się bez granic. Samsung rozszerza działanie funkcji Tłumaczenia na żywo

Przeciek zdradził nam kilka szczegółów, jakich powinniśmy spodziewać się po One UI 7:

Nakładka wprowadzi bardziej zaokrąglony projekt ikon i ikony wyglądające jak 3D, podobnie jak to zrobił Apple w macOS/visionOS.

Szybkie akcje na ekranie blokady mają być kopią iOS, bo Samsung wykorzysta nawet zaokrąglony kształt ikon, jakie wprowadził Apple.

Aplikacja Galeria dostanie ikonę z białym tłem i kwiatem w tęczowym kolorach, tak jak w iOS.

Panel powiadomień składać się będzie z dwóch sekcji. Po lewej stronie pojawiać się będą wyłącznie powiadomienia, natomiast prawa strona umożliwi nam szybkie przełączanie ustawień. Chociaż podobne rozwiązanie znajdziemy w iOS, znacznie wcześniej wprowadziło to Xiaomi w HyperOS, gdzie wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo, by przełączyć się pomiędzy sekcją powiadomień i szybkich ustawień.

Bardziej zaokrąglone widżety na ekranie blokady.

Zmieniony interfejs aparatu, gdzie wszystkie poprzednie szybkie ustawienia aparatu zostaną przeniesione z góry na dół aplikacji.

Czytaj też: Lepszy Galaxy Z Fold 6 naprawdę się pojawi, ale tylko dla wybranych

Jak widać pojawić się mają też inspiracje HyperOS, czyli systemem operacyjnym od Xiaomi. Co ciekawe, nie tylko Samsung zdecyduje się na podobne ulepszenia, bo jak twierdzi leaker Digital Chat Station, w ColorOS 15 znaleźć mamy „osobne centra sterowania”, innymi słowy podzielony obszar powiadomień i menu szybkich ustawień. Wiele osób na to narzeka, więc pozostaje mieć nadzieję, że będzie to opcjonalne i pojawi się możliwość powrotu do standardowego wyglądu, znanego od lat.

Czytaj też: iPhone 17 miał przynieść znaczące ulepszenie, ale chyba nic z tego nie wyjdzie

Podobieństw pomiędzy One UI 7 i iOS 18/HyperOS może być znacznie więcej, o ile faktycznie będą. Z jednej strony taka inspiracja nie jest niczym nowym, ale z drugiej po tym, jak Samsung skupił się w One UI 6 głównie na Galaxy AI, oczekiwalibyśmy czegoś nowego. Mimo wszystko doniesienia te pokrywają się z niedawnymi informacjami, w których wspominano o nowym stylu ikon i przeprojektowaniu sekcji powiadomień. Do prezentacji One UI 7 pozostało jeszcze kilka miesięcy i spodziewam się, że jeszcze nie raz usłyszymy o tym, co szykuje dla nas południowokoreański gigant.