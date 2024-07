Palit przedstawia innowacyjny projekt karty graficznej GeForce RTX 4090 z modularnym systemem chłodzenia

Chłodzenie podzespołów – zwłaszcza tych ostro pracujących – wymaga ich schładzania na bieżąco, co nie tylko wpływa pozytywnie na ich osiągi, ale również samą żywotność. A ponieważ flagowa karta graficzna Nvidii ma swoje wymagania, każdy system pozwalający na jej utrzymanie w formie jest wart uwagi. Co proponuje nam pod tym względem Palit?

Jak Palit chce chłodzić karty graficzne?

Palit zaprezentował dwa prototypy nowego układu chłodzenia jeszcze podczas targów Computex 2024. Pierwszy z nich zwracał uwagę siedmiocalowym ekranem, który prezentował w czasie rzeczywistym dane dotyczące wydajności i temperatury. Dzięki temu nie tylko poprawia się efektywność chłodzenia, ale również i użytkownik ma wszystko na oku.

Drugi system chłodzenia cieczą pozwala na łatwe podłączenie rurek chłodzących. Daje to duże możliwości personalizacji i rozbudowy całego układu chłodzenia, nie wyłączając procesora. Sercem układu jest aluminiowy blok wodny z komorą parową. Jak pokazały testy, może skutecznie obniżać temperaturę wydajnie działającej karty graficznej, utrzymując ją w rozsądnych 60°C – i to nawet przy dużym obciążeniu wynoszącym około 500 W.

Palit to firma znana z wprowadzania licznych innowacji na rynku, a niedawno uwagę zwrócił udostępniony przez nią Palit Maker – rozwiązanie umożliwiające personalizację wyglądu kart graficznych. Nowe sposoby chłodzenia to kolejne novum, jakie wprowadza na globalny rynek. Jak na razie nie ma informacji o jego wdrożeniu na większą skalę, jak jednak pokazuje to powyższy filmik, wszystko jest już gotowe.