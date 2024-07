Polskie wojsko na zakupach. Oto przepis na dominację nad wrogiem

Polskie Rosomaki zamówione. Wydamy około 2,6 miliarda na te kołowe transportery opancerzone

Niedawno Agencja Uzbrojenia podpisała drugą umowę wykonawczą na dostawę 58 Kołowych Transporterów Opancerzonych Rosomak z konsorcjum, w którego skład wchodzą trzy firmy, bo Rosomak, Huta Stalowa Wola oraz WB Electronics. Poza oświadczeniami i zapewnieniami ogłoszono tylko plan dostarczenia do polskiej armii wszystkich zamówionych pojazdów w latach 2026-2027. Pozostaje więc najważniejsze pytanie – czym w ogóle są te polskie transportery?

8 lipca #AU podpisała umowę wykonawczą nr 2 z konsorcjum: HSW S.A., WB Electronics S.A., Rosomak S.A. oraz @PGZ_pl na dostawę 58 szt. KTO #Rosomak, zintegrowanych z ZSSW-30 i ppk #Spike. Wartość umowy to ok. 2,6 mld zł. Dostawy w latach 2026-2027.https://t.co/cgQJA2oPMo pic.twitter.com/TdEwY713BB — Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) July 8, 2024

O KTO Rosomak słyszeliśmy już od dłuższego czasu, ale to w połowie grudnia 2023 roku dowiedzieliśmy się, że 21 Brygada Strzelców Podhalańskich otrzymała pierwsze pięć sztuk tych pojazdów w wersji z bezzałogową wieżą ZSSW-30. Był to efekt umowy z lipca 2022 roku, która ciągle jest w grze i dotyczy dostarczenia 70 egzemplarzy tychże transporterów do 2027 roku. Ważne jest to, że w zamówionych w obu przypadkach umowach Rosomaki wykorzystują nie te tradycyjne dla siebie dwuosobowe wieże Hitfist-30P włoskiej firmy Leonardo, a bezzałogowe wieże ZSSW-30, które to od 2013 roku opracowywało konsorcjum składające się z firm Huta Stalowa Wola, WB Electronics, PCO i Zakłady Mechaniczne Tarnów.

Jeśli idzie o samą specyfikację ZSSW-30, to ta wieża charakteryzuje się kątem ostrzału w pionie w zakresie od -9 do +60 stopni. Została z kolei wyposażona w system wykrywania promieniowania laserowego OBRA-3 SSP-1 zintegrowany z ośmioma wyrzutniami granatów dymnych, może działać w trybie HUNTER-KILLER oraz KILLER-KILLER, a jej główne uzbrojenie systemu stanowi armata automatyczna Mk44 Bushmaster II kalibru 30 mm o 3-km zasięgu efektywnym. Ta armata jest w stanie zwalczać nie tylko opancerzone cele, ale nawet nisko lecące śmigłowce, wykorzystując różne rodzaje pocisków, a w tym programowalne Mk310 PABM-T, które detonują się w powietrzu nad celem.

Nie jest to jednak jedyna maszynka do siania zniszczenia na ZSSW-30, bo operator tej wieży ma również dostęp do uniwersalnego karabinu maszynowego UKM 2000C oraz podwójnej wyrzutni izraelskich pocisków przeciwpancernych Spike-LR o 4-km zasięgu. Innymi słowy, KTO Rosomak z takim uzbrojeniem, to już nie byle uzbrojony transporter opancerzony, a pełnoprawny bojowy wóz piechoty.