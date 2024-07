Recykling perowskitów prosty jak drut. Dobrze, że ktoś pomyślał o tym teraz.

Recykling fotowoltaiki oraz dostosowanie surowców wtórnych do ich ponownego zastosowania w panelach słonecznych stanie się wkrótce jednym z priorytetów działania w branży. Przetwarzanie krzemowych ogniw fotowoltaicznych już funkcjonuje w niektórych krajach na świecie, ale jest to wciąż proces kosztowny i energochłonny. Zupełnie inaczej natomiast może wyglądać recykling w przypadku ogniw perowskitowych, które są wytwarzanie poprzez osadzanie warstw z roztworu.

Czytaj też: Rekordowy recykling paneli słonecznych. Ten genialny wynik uzyskano w wyjątkowych okolicznościach

Naukowcy z Uniwersytetu Friedricha-Alexandra oraz z Instytutu Helmholtza w Erlangen-Norymberdze (Niemcy) wyszli z propozycją selektywnego rozpuszczania perowskitów warstwa po warstwie. Z ich metodą możemy zapoznać się w artykule na łamach czasopisma naukowego Energy and Environmental Science.

Schemat recyklingu ogniw perowskitowych z zastosowaniem konkretnych rozpuszczalników / źródło: https://doi.org/10.1039/D4EE01071J, CC-BY-4.0

Recykling ogniw perowskitowych poprzez zastosowanie rozpuszczalnika

Technika polega na odzyskiwaniu surowców z każdej warstwy perowskitowego ogniwa słonecznego bazującego na absorberze MAPbI 3 . Podczas jej stosowania używa się różnego rodzaju rozpuszczalników, które usuwają poszczególne warstwy. Następnie prace laboratoryjne sprowadzają się do oczyszczenia lub modyfikacji danych surowców wtórnych celem przywrócenia ich jakości.

Czytaj też: Recykling akumulatorów do elektryków na najwyższym poziomie. Te elementy zyskają drugie życie

Badacze twierdzą, że w ten sposób udaje się odzyskać aż 99,97 proc. masy. W przyszłości może to sprawić, że zamiast wyrzucać stare ogniwa, oddamy je do recyklingu, a następnie ze surowców wtórnych zostaną skonstruowane nowe urządzenia fotowoltaiczne. Autorzy badań postanowili sprawdzić w praktyce, czy odzyskane za pomocą rozpuszczalników materiały nadają się do ponownego użycia.

Zbudowali oni kilka partii ogniw słonecznych. Niektóre w całości zostały skonstruowane z surowców wtórnych, inne tylko częściowo. Bez względu na ilość zastosowanych materiałów z odzysku nowe ogniwa prezentowały wydajność podobną do tej w przypadku modułów powstałych z surowców pierwotnych.

Czytaj też: Rewolucyjna metoda na recykling elektroniki. Koniec z rozkradaniem zasobów Ziemi

Taki recykling pozwoli nie tylko na zmniejszenie presji na pozyskiwanie surowców z rynku pierwotnego, ale również znacznie obniży koszty finansowe produkcji. Uczeni oszacowali, że na poziomie laboratoryjnym można zmniejszyć koszty materiałów nawet o 63,7 proc., a w produkcji przemysłowe o 61,4 proc. Ponadto zwrócono szczególną uwagę na szkło z warstwą ITO (tlenku indu i cyny), którego recykling powinien mieć największy priorytet w dalszych badaniach. Warstwa ta stanowi większość masy ogniwa oraz generuje największe koszty produkcyjne.