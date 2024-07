Rekordowy lot bez międzylądowania na dystansie 840 km. Krok milowy dla samolotów wodorowych

Chiny robią furorę w segmencie eVTOL-i, dzięki certyfikacjom operacji komercyjnych i przełomom w zakresie akumulatorów. Jednak firma Joby Aviation z Doliny Krzemowej ma asa w rękawie, który może pomóc jej wyprzedzić konkurencję. To niemiecki start-up H2FLY, który został przejęty w 2021 r. i dał Amerykanom możliwość eksperymentowania z napędem wodorowym.

H2FLY to spółka wydzielona Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR) od lat pracująca nad pionierskimi napędami. Ich eksperymentalny samolot HY4 wykonał w 2023 r. pierwszy lot samolotu załogowego napędzanego ciekłym wodorem. Joby wykorzystuje doświadczenie zdobyte w dziedzinie akumulatorów elektrycznych, aby przyspieszyć rozwój i certyfikację wersji wodorowo-elektrycznej swojego eVTOL-a. Priorytetowy cel firmy jest klarowny: wprowadzenie latających taksówek do powszechnego obiegu do 2025 r.

Nadchodzą samoloty elektryczno-wodorowe

Wdrożenie technologii wodorowo-elektrycznej otwiera interesujące możliwości, jeśli chodzi o pokonanie pięty achillesowej branży eVTOL: ograniczenia zasięgu samolotów zasilanych akumulatorami. Wykorzystując wodór jako paliwo, eVTOL-e mogłyby łączyć się z dużo bardziej odległymi lokalizacjami, otwierając nowe trasy.

H2FLY HY4 to pierwszy na świecie samolot na ciekły wodór /Fot. H2FLY

Tym razem Joby doposażył swój przedprodukcyjny eVTOL z odchylanym wirnikiem w układ zasilania ciekłym wodorem, który wcześniej pokonał 40 200 km testowych na zasilaniu akumulatorowym. Dzięki ogniwu paliwowemu, które zasilało sześć wirników statku ciągłą energią elektryczną, był w stanie pokonać trasę 842 km, emitując tylko parę wodną – a po lądowaniu pozostało mu 10 proc. paliwa!

Wyobraź sobie, że możesz polecieć z San Francisco do San Diego, z Bostonu do Baltimore lub z Nashville do Nowego Orleanu bez konieczności udania się na lotnisko i to z napędem zeroemisyjnym. Ten świat jest bliżej niż kiedykolwiek, a postęp, jaki poczyniliśmy w kierunku certyfikacji wersji elektrycznej naszego samolotu z akumulatorem, daje dobry start, gdy patrzymy w przyszłość, aby loty wodorowo-elektryczne stały się rzeczywistością. JoeBen Bevirt, założyciel i CEO Joby

Joby przekształcił akumulatorowy eVTOL w demonstrator wodorowo-elektryczny w maju, dodając kriogeniczny zbiornik paliwa, który przechowuje do 40 kg ciekłego wodoru w temperaturze -251oC. Próżniowa powłoka zbiornika utrzymuje jego powierzchnię w bezpiecznej temperaturze otoczenia.

Wodór zasila opracowany przez H2Fly układ ogniw paliwowych H2F-175, który inicjuje reakcję elektrochemiczną z tlenem z powietrza, wytwarzając energię elektryczną, wodę i ciepło. Energia elektryczna pochodząca z ogniw paliwowych służy jako główne źródło zasilania dla sześciu wirników podczas lotu, a mała bateria służy głównie do zasilania startu i lądowania. Energia z ogniw paliwowych również ładuje tę baterię. Realistyczne jest podwojenie osiągniętego dystansu i pokonanie przyszłymi eVTOL-ami odległości rzędu 1500-1600 km.

Praca Joby w dziedzinie napędu wodorowo-elektrycznego eVTOL jest wspierana przez program US Air Force AFWERX Agility Prime, którego celem jest rozwój nowych technologii transportowych dla armii USA.