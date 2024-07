W Chinach powstał akumulator, który może się rozciągać w imponujący sposób. Elastyczna bateria już działa 

Tak wysoki stopień elastyczności otwiera drogę do licznych zastosowań, które mają zapewnić urządzeniu popularność. O tym i wielu innych aspektach przeprowadzonych eksperymentów ich autorzy piszą na łamach ACS. Już na obecnym etapie bateria została wykorzystana wraz z materiałem używanym do produkcji soczewek kontaktowych.

Co więcej, po 70 cyklach ładowania i rozładowywania urządzenie zachowało swoją pojemność, co wskazuje na jego bardzo wysoką wydajność. Ale być może nawet bardziej istotny jest dowód koncepcji, w myśl której istnieje możliwość produkcji akumulatorów, które byłyby wysoce elastyczne. To dość niezgodne ze zdrowym rozsądkiem, wszak takie magazyny energii są raczej kojarzone z “klockami” o sporej twardości.

Elastyczne baterie mogłyby stanowić istną rewolucję, zarówno w elektronice, jak i innych dziedzinach, takich jak medycyna. Coraz więcej urządzeń jest bowiem podatnych na zginanie czy rozciąganie, dlatego zasilające je akumulatory również mogłyby wykazywać takie cechy. W tym przypadku, w odróżnieniu od wcześniejszych projektów, wszystkie elementy urządzenia są rozciągliwe.

Wysoce rozciągliwy akumulator zaprojektowany przez chińskich naukowców mógłby być wykorzystywany w elektronice czy medycynie

Oznacza to, iż taka bateria może być ukształtowana do niemal dowolnej formy bez ryzyka jej uszkodzenia. Do jej utworzenia członkowie zespołu badawczego wykorzystali cienką warstwę pasty przewodzącej z nanodrutami srebra w składzie. Wraz z sadzą została ona nałożona na płytkę z katodami i anodami wykonanymi z litu. Kolejny element układanki stanowił polidimetylosiloksan, czyli materiał o wysokiej rozciągliwości, powszechnie wykorzystywany między innymi w produkcji soczewek kontaktowych.

Na tym wysiłki się nie skończyły, ponieważ kolejną warstwę stanowiła wysoce przewodząca ciecz oraz sól litowa wraz ze składnikami polimerowymi. Poddana działaniu światła, taka mieszanka została aktywowana i zyskała formę ciała stałego. Jest ono przystosowane do transportu jonów litu i podatne na rozciąganie. Na wierzchu inżynierowie umieścili kolejną warstwę folii elektrodowej i otoczyli całość obudową.

Względem pierwotnej długości nowatorska konstrukcja może rozciągnąć się o nawet 5000%. Wzrosła również pojemność, która okazała się aż 6-krotnie wyższa, a wszystko to dzięki wdrożeniu ciekłego elektrolitu. Bardzo istotny jest w tym wszystkim fakt, iż chiński akumulator zachowuje stabilność i pierwotną pojemność, co zmierzono po 70 cyklach ładowania i rozładowywania. Pole do rozwoju jest ogromne, gdyż członkowie zespołu badawczego mówią o stabilności po nawet 1000 cykli, o ile sprawdzi się podejście wykorzystujące elektrolit polimerowy. Poza tym do poprawy jest kilka innych elementów, choć twórcy nie podają, jakich konkretnie.