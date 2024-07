Specyfikacja i wyniki testów Ryzen 9 9950X w sieci. Wszystko zgodnie z oczekiwaniami

Nowy procesor AMD ma być flagowcem producenta i wiemy, że wyposażono go w dwa przetworniki CCD Zen 5 oraz jeden IOD. Ma16 rdzeni, potrafi obsłużyć 32 wątki, zaś zegar bazowy to 4,3 GHz. Zwraca uwagę częstotliwość taktowania w trybie boost – dochodzi do 5,7 GHz. Wyposażony jest w 80 MB pamięci podręcznej (64 MB L3 + 16 MB L2) i ma TDP na poziomie 170 W. Jak to wypada w praktyce?

Wyniki testów Ryzen 9 9950X

Co ciekawe, traktowanie w trybie boost układu Ryzen 9 9950X mamy takie samo, jak w Ryzenie 9 7950X, jednakże podstawowe jest o 200 MHz mniejsze. Wyniki testu w Geekbench pochodzą od użytkownika, który testował nowy procesor AMD na płycie głównej ASUS ROG Crosshair X670E HERO. Jednak istotna uwaga – w tym teście porównawczym używana jest jednokanałowa konfiguracja pamięci, co może prowadzić do niższych wydajność. Można powiedzieć, że nawet bardzo drastycznie zaniżonych.

Z podanych danych wynika, że testowany procesor był wyposażony w 32 GB pamięci DDR5-6000 (2-kanałowej). Mimo to udało się doprowadzić do maksymalnej częstotliwość taktowania procesora (5,73 GHz). AMD Ryzen 9 9950X uzyskał 3359 punktów w testach jednordzeniowych i 20 550 punktów w testach wielordzeniowych Geekbench. W porównaniu do Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 9950X jest to 14% przewagi w teście jednego rdzenia i 7% przewagi w teście wielu rdzeni. Coś jednak jest nie tak, ponieważ w porównaniu z 12-rdzeniowym procesorem Ryzen 9 9900X, nowy układ jest… nieco wolniejszy w testach jednordzeniowych, ale ostatecznie o 4% szybszy w testach wielordzeniowych.

Czytaj też: AMD Ryzen 9 9900X szybszy o 14% niż 7900X. Dowodem testy w Cinebench

No a jak ma się nowy procesor Ryzen 9 w porównaniu z konkurencją, czyli układami Intela? W porównaniu do modeli Intel Core i9-14900KS i Core i9-14900K, Ryzen 9 9950X wypada szybciej w testach jednordzeniowych, ale pozostaje nieco w tyle za 14900KS, zbliżając się do 14900K. Tak czy owak będzie mocnym, wielowątkowym chipem opartym na architekturze Zen 5. Ich wydajność w grach ma być imponująca, ale nie wypada wierzyć na słowo, więc po prostu poczekajmy na testy praktyczne po oficjalnej premierze.