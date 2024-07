AMD może być dumne. Ryzen AI 9 HX 370 osiąga doskonałe wyniki w teście jednego rdzenia

Test układu odbył się pod kontrolą Windows 11 Home z 32 GB RAM oraz przy standardowym planie zasilania. Jeśli wyniki znajdą potwierdzenie w praktyce, będzie to oznaczać, że pojawi się naprawdę mocny model na rynku, zaś samo AMD ma powody do zadowolenia. A jakie są konkretne rezultaty testu?

Wyniki Ryzen AI 9 HX 370 imponują… częściowo

Test Geekbench 6 procesora Ryzen AI 9 HX 370 dał wynik 2879 dla jednego rdzenia i 14 888 dla wielu rdzeni, co oznacza wyższy wynik w przypadku jednego rdzenia niż AMD Ryzen 9 7945HX3D poprzedniej generacji i zbliża go do Intel Core i7-13700KF. Jednak jego wynik wielordzeniowy jest nadal prawie 2000 punktów gorszy od pierwszego i 3000 punktów gorszy od drugiego. Niemniej jednak jest to wynik robiący wrażenie.

Cechą charakterystyczną Ryzen AI 9 HX 370 jest wbudowana jednostka NPU, która pozwala osiągnąć do 50 TOPS. Pozwala to na zakwalifikowanie używających go laptopów do kategorii Copilot+. Jednak AMD zapowiada, że funkcje Copilot+ zostaną udostępnione dopiero później w tym roku za pośrednictwem Windows Update. Zatem chip na starcie nie otrzyma wszystkich możliwości.

Czytaj też: Specyfikacja i wyniki testów Ryzen 9 9950X w sieci. Wszystko zgodnie z oczekiwaniami

Co oznaczają tak dobre wyniki w teście jednego rdzenia? Przede wszystkim to, że AMD optymalnie korzysta z najnowszych technologii, dzięki czemu potrafi stworzyć podzespoły mające naprawdę wysoką wydajność. Czemu praca wielordzeniowa nie jest tak dobra, jak przy jednym rdzeniu? Cóż – to już zaawansowane kwestie techniczne. W każdym razie Ryzen AI 9 HX 370 to mocna rzecz i z pewnością może wzbudzić zainteresowanie.