Samsung zadecydował – tymczasowo sprzedaż Galaxy Buds 3 Pro zostaje wstrzymana. Co się dzieje?

Galaxy Buds3 Pro kosztują w przedsprzedaży ponad 1000 złotych. Nie jest to mało jak za słuchawki, a za taką cenę można spodziewać się wszystkiego, co najlepsze. A ponieważ Samsung dba o swoich użytkowników, zatrzymał już wypuszczone partie urządzeń.

Galaxy Buds3 Pro albo perfekcyjne, albo wcale

Producent wyszedł z założenia, że nie będzie dawać klientom produktów wybrakowanych, a ponieważ kontrola jakości wykazała szereg problemów ze słuchawkami, rozesłane już do sklepów powrócą do niego. A jakie to problemy? Samsung wykrył takie, jak nierówne złącza, niebieskie ślady barwnika, luźnych zawiasy obudowy, zarysowaniach na pokrywie obudowy, itp. Co istotne – nie było żadnych zastrzeżeń co do jakości dźwięku Galaxy Buds 3 Pro.

Zawiódł dział kontroli jakości, który powinien sprawdzić takie rzeczy przed rozesłaniem słuchawek do sklepów. Ponowna kontrola nieco zajmie – słuchawki mają pojawić się ponownie w regularnej sprzedaży dopiero 28 sierpnia. Z tego powodu wiele sklepów wstrzymało ich przedsprzedaż i czeka na rozwój sytuacji.

Samsung potwierdził problem i wydał oświadczenie, w którym przeprasza klientów za zaistniałą sytuację. Obiecuje także, że nowa kontrola jakości będzie jeszcze bardziej wymagająca, aby klienci otrzymali produkt wart swej ceny. W przypadku zwykłych Galaxy Buds 3 (czyli bez “Pro” w nazwie) żadnych problemów nie było, a ich sprzedaż ruszy zgodie z planem 24 lipca.