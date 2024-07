Samsung stworzy smartfon, jakiego jeszcze nie widzieliśmy

Nad czym pracuje Samsung?

Samsung pokazał nam już, że sztuczna inteligencja w smartfonach jest dla niego bardzo istotna i najwyraźniej to ona będzie przyszłością urządzeń mobilnych, a przynajmniej w oczach południowokoreańskiego giganta. Choć Galaxy AI znacznie ulepszyło tegoroczne modele, to najwyraźniej jedynie początek i firma chce opracować sprzęt, który „może okazać się radykalnie różny od istniejących telefonów Samsunga”.

Kiedy pomyślisz o zwykłych sposobach użytkowania tradycyjnych smartfonów, nasz obecny sprzęt może w zupełności zaspokoić te scenariusze. Więc może wydajność sprzętu i funkcje sprzętowe osiągnęły już szczyt możliwości. Jednocześnie jednak ta nowa era mobilnej sztucznej inteligencji wymaga nowych wymagań sprzętowych, nowej wydajności, nowych współczynników kształtu, otwierając nowe możliwości, dzięki czemu mobilna sztuczna inteligencja może być lepiej wykorzystywana przy nowych wymaganiach sprzętowych – powiedział TM Roh, prezes działu Mobile Experience w firmie Samsung (MX).



Bardzo interesująca jest tutaj wzmianka o nowych konstrukcjach. Szczegółów zabrakło, ale Roh zdradził, że firma będzie pracować nad zoptymalizowanym połączeniem przenośności i dużych ekranów, co wskazuje, że ten nowy model (modele) mogą w końcu być praktycznym wykorzystaniem prezentowanych prototypów wielokrotnie składanych ekranów. Już wieszczony w przeciekach Galaxy Z Fold 6 Slim będzie miał 8-calowy ekran, jednak najwyraźniej chodzi o coś znacznie większego.

Może to wskazywać na nadejście potrójnie składanego smartfona, prezentowanego już na targach MWC w 2023 roku. Dałoby to użytkownikowi dostęp do trzech wielkości ekranu – od tego o rozmiarze klasycznego smartfona, aż do dużego tabletu. Pasowałoby to do słów TM Roha o przenośności i dużych ekranach. Co ciekawe, takie rewelacje pojawiają się akurat w czasie, kiedy w przeciekach wspomina się o potrójnie składanym smartfonie od Huawei, który ma pojawić się na rynku już w najbliższych miesiącach.

Spodziewać się można, że dużą rolę odegra tutaj sztuczna inteligencja, choć trudno powiedzieć w jakim zakresie. Ten „radyklanie inny” smartfon będzie musiał pokazać nam coś, czego jeszcze nie było, zwłaszcza po takich zapewnieniach. Z drugiej jednak strony Samsung parę razy reklamował coś, jako zupełną nowość, choć w rzeczywistości konkurencja już to miała, dlatego lepiej będzie poczekać i sprawdzić, nad czym faktycznie pracuje firma. Zwłaszcza że na razie nie zapowiada się, by taki smartfon szybko ujrzał światło dzienne.