Seria Xiaomi 14T zbliża się do premiery. Co zaoferuje?

O serii Xiaomi 14T słyszymy już od jakiegoś czasu, ale teraz mamy wieści z oficjalnego źródła

Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się już kilka przecieków, które powoli zdradzały nam drobne szczegóły specyfikacji modeli Xiaomi 14T. Oczywiście powszechnie wiadomo, że przynajmniej jeden z nadchodzących smartfonów będzie przykładem rebrandingu – Xiaomi 14T Pro będzie przemianowanym Redmi K70 Ultra, choć na pokładzie znajdą pewne zmiany, takie jak bezprzewodowe ładowanie czy teleobiektyw stworzony z Leicą. To też nikogo nie dziwi, bo producent zwykle dodaje pewne ulepszenia w tym międzynarodowym wariancie. Co istotne, jeśli te doniesienia się potwierdzą, model Pro będzie pierwszym urządzeniem z serii T, który dostał bezprzewodowe ładowanie. Ponadto wykorzystanie technologii firmy Leica też zrobi swoje, czyniąc nadchodzące urządzenia naprawdę konkurencyjnymi w swojej półce cenowej.

Dyrektor generalny Xiaomi Lei Jun udostępnił kilka podglądowych zdjęć, wykonanych przy pomocy modelu 13T Pro, pytając przy okazji o to, czego oczekujemy po nadchodzących smartfonach.

Fascinated by Siegfried Hansen's architectural photographs. Light, shadow, composition – he turns everyday scenes into art.



What kind of camera features are you expecting in the next T? pic.twitter.com/ug4oLpxdsq — Lei Jun (@leijun) June 19, 2024

Samo umieszczenie w poście zdjęć, dość specyficznych zresztą, robionych poprzednikiem jasno wskazuje, że powinniśmy spodziewać się właśnie ulepszeń związanych z aparatami. Zresztą, w poprzednich generacjach Xiaomi pokazało nam, że właśnie ten aspekt pochłania dużo wysiłków firmy. W Xiaomi 12T Pro dostaliśmy 200-megapikselowy aparat z sensorem HP1, a w kolejnym roku pojawił się sensor Sony IMX z matrycą 50 Mpix, wzbogacony technologią i oferujący imponującą wydajność w zakresie fotografii. Post ten, choć niczego nie zdradza, sugeruje kolejne świetne ulepszenia.

Jeśli chodzi o specyfikację, to warto tutaj zerknąć na to, co rzekomo zaoferuje Redmi K70 Ultra, bo to na nim bazować będzie model Pro. Ten smartfon został wyposażony w 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1.5K (2520 x 1440 pikseli) i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Do tego mamy tutaj chipset MediaTek Dimensity 9300+ wspierany przez maksymalnie 24 GB pamięci RAM i do 1 TB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada akumulator 5500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 120 W. Aparaty w oryginale nie zaimponują, bo zestaw ma obejmować 50-megapikselowy aparat główny i 8-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 16-megapikselowy aparat do selfie. Xiaomi będzie więc musiało tutaj sporo poprawić, by zaimponować nam możliwościami fotograficznymi Xiaomi 14T Pro.

Z racji, że ani Redmi K70 Ultra, ani Xiaomi 14T Pro jeszcze nie zadebiutowały, wciąż nie wiemy niczego na sto procent. Wydaje się jednak, że oba modele zadebiutują już w najbliższym czasie – jeden w Chinach, a seria T na rynku międzynarodowym.

Xiaomi 14T i Xiaomi 14T Pro pojawiły się w kolejnej bazie certyfikacyjnej

W urzędzie certyfikacyjnym NBTC odnaleziono oba modele z nadchodzącej serii – najpierw Xiaomi 14T, a teraz model Pro, co potwierdza ich rychłą premierę na międzynarodowym rynku. Xiaomi 13T uzyskał certyfikat NBTC pod koniec lipca zeszłego roku, a 13T Pro – na początku sierpnia, a cała seria debiutowała już pod koniec września. Tymczasem ich następcy uzyskali certyfikację prawie miesiąc wcześniej, co sugeruje, że również ich premiera powinna odbyć się szybciej, prawdopodobnie w sierpniu. Zapewne mniej więcej w tym samym czasie pojawi się również Redmi K70 Ultra, na którym bazować ma właśnie Xiaomi 14T Pro.

Przy okazji warto jeszcze nawiązać do niedawnego raportu, w którym pojawiły się wzmianki o aparatach w modelu Pro. Jak już wcześniej pisaliśmy, pod tym względem ma on mocno różnić się od swojego pierwowzoru, oczywiście na plus. Lista Camera FV-5 sugeruje, że na pokładzie znajdzie się 50-megapikselowy aparat główny z OIS i EIS, 12-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, 8-megapikselowy teleobiektyw i 32-megapikselowa kamerka do selfie.