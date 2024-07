SK Hynix potwierdza – ​​pamięć GDDR7 trafi do masowej produkcji jeszcze w tym roku

W połączeniu z wysokiej klasy kartą graficzną, GDDR7 przetwarza dane odpowiadające 300 filmom Full-HD w ciągu sekundy. Rozwój pamięci GDDR7 w marcu wynika z rosnącego zainteresowania klientów na całym świecie rozwiązaniami SI. Zapewnia ona zarówno specjalistyczną wydajność przetwarzania grafiki, jak i dużą prędkość.

Zalety GDDR7 dla użytkowników

Nowa pamięć zapewnia prędkość roboczą 32 Gb/s, co stanowi 60% poprawę w porównaniu z poprzednią generacją, a prędkość może wzrosnąć do 40 Gb/s – wszystko zależy od okoliczności. Po dostosowaniu do wysokiej klasy kart graficznych, produkt może również przetwarzać dane o prędkości ponad 1,5 TB na sekundę. SK Hynix poprawił także efektywność energetyczną GDDR7 o ponad 50% w porównaniu z poprzednią generacją. Było to możliwe dzięki nowej technologii pakowania.

Firma zwiększyła w tym celu liczbę warstw podłoży rozpraszających ciepło z czterech do sześciu, stosując jednocześnie EMC (mieszankę epoksydową) dla materiałów. Sangkwon Lee, dyrektor ds. planowania i udostępniania produktów DRAM w SK Hynix, powiedział, że oczekuje się, że GDDR7 zostanie wykorzystany w szerszej gamie zastosowań, takich jak grafika 3D o wysokich parametrach, sztuczna inteligencja, obliczenia o wysokiej wydajności i samochody autonomiczne.

Póki co nie wiemy, gdzie i kiedy zostaną użyte układy GDDR7, ale ponieważ zapowiadają się obiecująco, jest duża szansa, że będą cieszyć się dużym zainteresowaniem. Co równie istotne – wielkość kości GDDR7 jest taka sama, jak w GDDR6, co może pomóc w adaptacji nowego rozwiązania. Koreańska firma może dzięki temu bardzo pozytywnie wpłynąć na globalny rynek.