Sony ZV-E10 II – tygrys wśród kamer dla vlogerów

Sony ZV-E10 II to przede wszystkim kamera, ale nie tylko

Jedną z najważniejszych nowości, jaką znajdziemy w Sony ZV-E10 II jest matryca BSI CMOS Exmor R 26 Mpix, znana już kamery FX30 i aparatu A6700, współpracująca z układem przetwarzania obrazu BIONZ XR. Tandem ten pozwala na pracę z ISO od 100 do 32000 i w rozszerzonym zakresie od 50 do 102400.

System autofocus wyposażony został w 759 pól detekcji fazy działających w trybie fotograficznym. Sony nie sprecyzowało do tej pory, ile z nich działa w trybach wideo, lecz najprawdopodobniej – podobnie jak w A6700 – będzie to 495 pól. Autofocus wyposażony został w funkcję śledzenia w czasie rzeczywistym, rozpoznawanie ludzi i zwierząt oraz możliwość nastawiania ostrości na oko Real-time Eye AF.

Nie znajdziemy natomiast w ZV-E10 II stosowanego w najnowszych aparatach dodatkowego układu AI, wspomagającego AF przy śledzeniu i rozpoznawaniu większej gamy obiektów. Automatyka ekspozycji wyposażona została w tryb „priorytet twarzy”, optymalizujący jej jasność w zmiennych warunkach oświetlenia dzięki ciągłemu wykrywaniu twarzy i korygowaniu ekspozycji.

ZV-E10 II wyposażony został w 10 stylów (Standardowy (ST), Portret (PT), Neutralny (NT), Żywy (VV), Żywy 2 (VV2), Film (FL), Chwila (IN), High-key: miękki (SH), Czarno-biały (BW) i Sepia (SE)) z możliwością regulacji 8 parametrów dla każdego presetu. Zapisać można też 6 własnych LUT.

Osobny zestaw efektów dostępny jest dla video, dzięki funkcji ustawień kinowych Vlog – jej działanie polega na automatycznym doborze proporcji obrazu, liczby klatek na sekundę i szybkości przejść AF w taki sposób, aby materiał video wyglądał jak prawdziwy film. Dla filmowców dostępne jest też 5 „wyglądów” i 4 „nastroje”.

Użytkownicy zaawansowani mogą sięgnąć po możliwość filmowania w trybie S-Cinetone i w płaskim trybie S-Log3, który pozwala wykorzystać możliwość pracy matrycy w trybie Dual Native ISO z wartościami 800/2500Jak przystało na kamerę, największy nacisk położono właśnie na ten aspekt pracy. Sony ZV-E10 II może nagrywać filmy o rozdzielczości 4K60p, uzyskane z oversamplingu z rozdzielczości 5,6K, do tego rejestracja jest możliwa w jakości 4:2:2 10 bit.

Dostępna jest ulepszona aktywna stabilizacja obrazu, wykorzystująca dane z żyroskopu i algorytm wycinający odpowiedni fragment obrazu z matrycy. Przy ustawionej pracy w trybie S&Q możliwe jest nagrywanie video w trybie poklatkowym z interwałami od 1 do 60 sekund lub wideo Full HD XAVC-S w formacie do 120p, które daje możliwość późniejszego odtwarzania efektownych ujęć ruchu w 5-krotnie zwolnionym tempie (24p).

Unikalną nowością w Sony jest tryb pracy „Prezentacja produktu”. Bolączką dotychczasowych rozwiązań było ścisłe śledzenie twarzy podczas pracy układu AF – oczywiście, im skuteczniejsze, tym lepiej, ale gdy pojawiała się konieczność zaprezentowania jakiegoś przedmiotu do kamery, to typowy inteligentny AF zdecydowanie wolał trzymać się twarzy, choćby przed samym obiektywem znalazł się inny cel. W trybie prezentacji produktu po wykryciu takiej sytuacji ostrość płynnie przejdzie na prezentowany obiekt, a po jego usunięciu z kadru wróci na twarz.

Popularność pionowych formatów video spowodowała zaś, że Sony ZV-E10 II wyposażony został także w możliwość nagrywania filmów w takim formacie – wystarczy odpowiednio obrócić kamerę, by cały interfejs użytkownika został dostosowany do takiej pracy, a stosowne dane o orientacji obrazu dodane zostały do nagranego materiału.

Dźwięk w nagraniach może być rejestrowany przy użyciu wbudowanego 3-kapsułkowego mikrofonu elektretowego z możliwością wyboru charakterystyki kierunkowej „Auto”, „Przód”, „Tył” i „Wszystkie kierunki”. W zestawie znalazła się też osłonka na mikrofon, tzw. „kot”. Do aparatu można też podłączyć zewnętrzny mikrofon przy pomocy stopki Multi Interface.

Sony ZV-E10 II jest lekki – korpus wraz z baterią i kartą SD waży zaledwie 379 gramów. Bateria zaś jest nie byle jaka – to dobrze znany akumulator NP-FZ100, który jest w stanie zapewnić znacznie dłuższą pracę niż stosowany w ZV-E10 znacznie mniejszy NP-FZ50.

Sony ZV-E10 II dostanie nowy obiektyw kitowy – E PZ 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS II

Sony E PZ 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS II to następca popularnego obiektywu kitowego, towarzyszącego wszystkim aparatom APS-C producenta przez ostatnie kilka lat. Kluczowa była miniaturyzacja – złożony obiektyw jest długi zaledwie na 31,3 mm, przy wadze 107 g. W konstrukcji optycznej zastosowano 4 elementy asferyczne i jedną soczewkę o bardzo niskiej dyspersji ED.

Minimalna odległość ogniskowania wynosi od 25 do 30 cm, w zależności od zoomu. Obiektyw wyposażony został w kompensację oddychania i elektroniczne sterowanie zoomem (Power Zoom) pozwalające na płynną zmianę, pożądaną w nagraniach video oraz optyczną stabilizację obrazu współpracującą także z trybem aktywnym w aparacie.

Sugerowana cena detaliczna za korpus ZV-E10 II ustalona została na 4999 zł. Zestaw z obiektywem E PZ 16-50 mm f/3.5-5.6 OSS II natomiast kosztować ma 5500 zł

