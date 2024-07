Śpieszmy się kochać Xbox Game Pass w starej cenie. Zacząłem rozważać rezygnację ze swojego pakietu

Zacznijmy od dwóch kluczowych zmian, które przebudowują istniejący zestaw abonamentów dla usług Xbox Game Pass. W ofercie pojawi się wkrótce (w perspektywie najbliższych miesięcy) nowy plan o nazwie Standard. Jego amerykańska cena wynosi 14,99 dol. miesięcznie (okolice 58-60 zł, ale oficjalnego cennika dla Polski nadal brak). Musicie jednak wiedzieć, że biorąc ten właśnie wariant możecie zapomnieć o tytułach Xbox Game Studios, które w danym dniu debiutują w usłudze XGP. Trzeba będzie na nie zaczekać nieco dłużej. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że nadal będzie dostępna rozgrywka online na konsolach i dostęp do bazy większości gier z biblioteki (z wyłączeniem EA Play).

Xbox Game Pass drożeje – zapłacisz więcej za dokładnie to samo

Druga duża rzecz – koncern z Redmond zaczyna powoli wygaszać abonament Game Pass for Console i już teraz przystępując do usługi jako nowy użytkownik, nie da się go wybrać. Spokojnie – możecie z niego korzystać tak jak dotychczas, do czasu samodzielnej rezygnacji z usługi i jej opłacania. Jak już skończycie, powrotu nie będzie. Wisienką na torcie wydaje się drastyczne ograniczenie czasu przedłużania ważności abonamentu Game Pass for Console za pomocą kodów. Dotychczas można było przedłużać jego ważność o nawet 36 miesięcy (ten czas ulega skróceniu do 13 miesięcy).

Od strony funkcji w abonamentach Xbox Game Pass Core, PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate na szczęście nie zmienia się nic. Zmienia się za to cena tych dwóch ostatnich, więc przejdźmy do najmniej przyjemnej części lektury. Jeśli chcecie teraz zacząć swoją przygodę z usługą Game Pass Ultimate zapłacicie za tę przyjemność już 72,99 zł miesięcznie. Obecni abonenci na razie płacą 62,99 zł. Na start dla nowych PC Game Pass kosztuje teraz już 47,99 zł miesięcznie (istniejące konta mają za 39,99 zł). Obecni posiadacze obu tych abonamentów są liczeni po staremu do 12 września. Dobrze, że chociaż roczny abonament na Xbox Game Pass Core pozostał na niezmienionym poziomie 249 zł.

Cieszycie się, prawda? Ja bardzo i naprawdę zastanawiam się czy potrzebuję aż tak wysokiego planu dla XGP. Czy chcę dopłacać kilkanaście złotych za możliwość korzystania z Xbox Cloud Gaming, czyli granie w chmurze, rabaty oraz EA Play? Nie jestem już tego taki pewien. Z drugiej strony kosztujący równowartość 20 dolarów miesięcznie plan Standard pozwoliłby mi utrzymać większość elementów, na których najbardziej mi zależy. Muszę to jeszcze przemyśleć. No chyba, że Microsoft znów wyskoczy z pudełka z kolejnymi zmianami.