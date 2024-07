To żadne ćwiczenia. Cywilne samochody zaczęły wjeżdżać na brzeg Tajwanu

Tajwan zwiększa potencjał obronny radarami na samochodach

W ruchu mającym na celu wzmocnienie zdolności obronnych wybrzeża, Tajwan wdrożył nowy typ mobilnych pojazdów radarowych wyposażonych w zaawansowane systemy radarowe 3D. Te systemy, oparte na samochodach cywilnych, zostały niedawno zauważone wzdłuż wybrzeży Penghu, co jednoznacznie sygnalizuje strategiczne wzmocnienie starań Tajwanu o monitorowanie i ochronę swoich granic morskich. O ile samo połączenie jest intrygujące, tak sporo uwagi zgarniają również same radary, które są obrotowe i miały powstać wyłącznie z udziałem rodzimego przemysłu. Te rodzime systemy zapewniają wszechstronne możliwości nadzoru, pozwalając na precyzyjne wykrywanie i śledzenie zarówno zagrożeń powietrznych, jak i morskich. Wszystko przez to, że taka technologia radarowa 3D oferuje znaczną poprawę w porównaniu do tradycyjnych systemów, umożliwiając Tajwanowi szybsze i dokładniejsze reagowanie na potencjalne zagrożenia.

Wdrożenie tych pojazdów radarowych w Penghu nie jest przypadkiem, bo ten archipelag znajduje się w Cieśninie Tajwańskiej i stanowi kluczowy punkt monitorowania ruchu morskiego oraz potencjalnych wtargnięć z sąsiednich regionów, a zwłaszcza z Chin. Poprzez wzmocnienie istniejącej infrastruktury nadzoru tymi nowymi systemami radarowymi, Tajwan znacząco zwiększa swoją zdolność do utrzymania świadomości sytuacyjnej i ochrony swoich wód terytorialnych w tym geopolitycznie wrażliwym obszarze. W ogólnym jednak rozrachunku sama integracja technologii wojskowej z pojazdami cywilnymi nie jest unikalna dla Tajwanu i stanowi szerszy trend w nowoczesnych strategiach obronnych. Trudno się temu dziwić, bo wykorzystanie samochodów cywilnych do celów wojskowych oferuje kilka korzyści, a w tym niższe koszty oraz czas do wdrożenia, wysoką mobilność i elastyczność, a nawet wszechstronność, o ile zadba się o modułowość systemów.

Dlatego też koncepcja wykorzystywania pojazdów cywilnych do celów wojskowych jest stosowana przez wiele krajów na całym świecie. Przykładowo Siły Obronne Izraela (IDF) adaptowały pojazdy cywilne do różnych ról, w tym do nadzoru i jednostek szybkiego reagowania, Stany Zjednoczone mają na koncie zmodyfikowane pojazdy cywilne do operacji specjalnych, które korzystają z niskiego profilu i zdolności adaptacyjnych, Wielka Brytania, która włączyła cywilne Land Rovery do swojej floty do wsparcia logistycznego i misji rozpoznawczych. Wreszcie mamy przykład Ukrainy, dla której cywilne samochody to nie tylko środek transportu żołnierzy i sprzętu, ale też nawet platformy bojowe.

Wykorzystanie przez Tajwan samochodów cywilnych wyposażonych w zaawansowane systemy radarowe 3D nie jest więc na wskroś wyjątkowe, ale samo połączenie zasługuje już na swoje kilka minut w świetle reflektorów. Pozostaje jednak pytanie… jak naprawdę skuteczne będą takie duety na regularnej wojnie?