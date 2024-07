Chińczycy zrobili taki termometr, że wszyscy padną z wrażenia. Zakłócenia mu niestraszne

Za realizacją tego ambitnego przedsięwzięcia stoją przedstawiciele Anhui Quantum Computing Engineering Research Center. Wykorzystali tlenek rutenu jako bazę dla nowego termometru, który mógłby posłużyć na przykład do monitorowania temperatury układu kwantowego. Dzięki temu możliwe będzie zapewnienie stabilnej pracy takiego urządzenia oraz prowadzenie obliczeń z maksymalną możliwą dokładnością.

Dokładność, z jaką działa ten nowatorski termometr wynosi około 6 milikelwinów, co oznacza wynik o sześć setnych stopnia Celsjusza wyższy od wartości zera absolutnego, czyli najniższej możliwej temperatury występującej we wszechświecie. Dochodzi do tego wysoki stopień odporności na wszelkiego rodzaju zakłócenia, które mogłyby podważać dokładność tych pomiarów.

Anhui Quantum Computing Engineering Research Center announced that Chinese scientists had successfully developed a high-performance anti-interference ruthenium oxide thermometer. pic.twitter.com/vRZhojnxw0 — China Focus (@China__Focus) June 17, 2024

Skrajnie niskie temperatury są wykorzystywane przez fizyków badających między innymi zjawisko nadprzewodnictwa. W takim stanie materiał może transportować energię bez jakichkolwiek strat, co byłoby wielkim przełomem dla całego świata. Niestety, konieczność utrzymywania temperatury sięgającej -273,15 stopnia Celsjusza sprawia, że rozpoczęcie i utrzymanie nadprzewodnictwa wymaga wielkiego wysiłku.

Chiński termometr kwantowy pozwala na wykonywanie pomiarów z niezwykle wysoką dokładnością. Odegra istotną rolę w badaniach nad nadprzewodnictwem

Z jednej strony inżynierowie szukają więc możliwości podwyższenia temperatur, w jakich działają. Z drugiej natomiast pracują na tym, co już teraz jest dostępne. Żeby utrzymać stabilność działania komputerów kwantowych, trzeba upewnić się, że jego układ będzie funkcjonował w odpowiednio zimnym środowisku. I w tym właśnie momencie do akcji wkracza chiński termometr kwantowy, oddelegowany do monitorowania temperatury tego urządzenia.

W przeciwnym razie, tj. w sytuacji, w której mają miejsce nagłe wahania temperatury, może dojść do utraty informacji kwantowej. Nawet relatywnie niewielkie ocieplenie będzie fatalne w skutkach, dlatego zapobieganie tym wzrostom stanowi być albo nie być dla dokładności obliczeń kwantowych. Chińczycy wytyczają z kolei drogę, którą powinni podążać fizycy z innych krajów, próbujący projektować wydajne komputery kwantowe. Takowe mogłyby realizować zadania klasycznych komputerów w czasie nieporównywalnie krótszym, rewolucjonizując badanie wszechświata czy projektowanie leków bądź materiałów.