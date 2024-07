Dwie wersje Windows 11 stracą niedługo wsparcie. Korzystasz z którejś z nich?

Windows 11 pojawił się w październiku 2021 roku. Nie był to dobry debiut, jednak kolejne edycje poprawiały jego działanie i obecnie można powiedzieć, że jest całkiem sprawny. A ta obecna wersja to 23H2. Będzie ona wspierana do listopada 2025 roku. Dwie wcześniejsze czas pożegnać.

Windows 11 – na aktualizację masz jeszcze nieco czasu

Jeszcze 90 dni pozostało do końca wsparcia wersji 21H2 i 22H2. Użytkownicy Windows 11, którzy z nich korzystają, powinni dokonać aktualizacji do edycji 23H2. Firma Microsoft będzie prawdopodobnie rozsyłać powiadomienia, przypominające o tym fakcie i namawiać do przejścia na najbardziej aktualne wydanie. 8 października 2024 roku dla wspomnianych edycji przestaną być przesyłane aktualizacje i poprawki.

Warto zaznaczyć, że Windows 11 21H2 jest już poza wsparciem dla zwykłych konsumentów. Jedyne wersje, które wciąż otrzymują aktualizacje, to Enterprise, Education i IoT Enterprise. Jeśli chodzi o wersję 22H2, Microsoft przestanie aktualizować wersje Home i Pro. Na koniec, czyli 8 października 2024 roku, pojawi się ostatnia aktualizacja zabezpieczeń.



A co z Windows 22H2 w wydaniach biznesowych? Jak czytamy na stronie wsparcia Microsoftu, w tym przypadku Windows Update automatycznie zainicjuje aktualizację funkcji dla urządzeń biznesowych z systemem Windows 11, którymi nie zarządzają działy IT.

A póki co Microsoft pracuje nad edycją 24H2 i rozwojem Copilot+. Choć wcześniej wiele osób przewidywało pojawienie się Windows 12, jak na razie nic nie wskazuje na to, aby rzeczywiście był on planowany przez producenta.