Xiaomi 15 Pro pojawi się z topową specyfikacją aparatu

W ostatnich latach Xiaomi wypuszczało swoją flagową serię raczej pod koniec roku, jednak w przypadku zeszłorocznych modeli w końcu udało się wyprzedzić konkurencję, wprowadzając serię Xiaomi 14 w październiku, tuż po tym, jak Qualcomm ogłosił Snapdragona 8 Gen 3. W tym roku ma być tak samo, a to oznacza, że zostało już tylko kilka miesięcy do debiutu Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro. Oba modele pojawiają się w przeciekach od dłuższego czasu, ujawniając nam szczegóły swojej specyfikacji, dzięki czemu powoli zaczynamy już wiedzieć, czego powinniśmy się po nich spodziewać.

Xiaomi jak zwykle dużą wagę położy na możliwościach fotograficznych swoich flagowców, zwłaszcza modelu Pro. Według najnowszego raportu zostanie on wyposażony w potrójną konfigurację 50 Mpix, na którą składać się będzie:

Aparat główny ze zmienną przysłoną f/1.4-f/2.5. Będzie się więc różnić od tej znanej nam z poprzednika – f/1.4-f/4.0. Xiaomi ma tu wykorzystać sensor od OmniVision – OV50K. Ma on rozmiar 1/1,3” i oferuje rozmiar piksela 1,2 mikrona. Znalazły się tu również funkcje wysokiego wzmocnienia i skorelowanego wielokrotnego próbkowania (CMS), które prawdopodobnie pomogą w warunkach słabego oświetlenia.

Teleobiektyw peryskopowy z sensorem Sony IMX8 i 5-krotnym zoomem optycznym. Pojawi się tutaj obiektyw Leica Summilux, który ma zapewnić lepszą przejrzystość fotografii.

Aparat z obiektywem ultraszerokokątnym – na jego temat niestety wiemy najmniej.

Z pozostałych szczegółów wiadomo, że Xiaomi 15 Pro napędzany będzie przez układ Snapdragon 8 Gen 4, a za zasilanie odpowie akumulator 5400 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 100 W. Jak niedawno ujawnił Digital Chat Station producent skorzystał z akumulatora o wyższej gęstości energii, co ma zapewnić nie tylko smukłość i lekkość, ale przede wszystkim o wiele lepszą żywotność niż standardowe ogniwa, nawet te o większej pojemności. Smartfon zostanie też wyposażony w mikrozakrzywiony ekran o rozdzielczości 2K z ultradźwiękowym czytnikiem linii papilarnych. Przełoży się to na szybszą i dokładniejszą weryfikacją biometryczną, nawet w sytuacjach, gdy nasze palce będą mokre lub brudne.

Warto jednak pamiętać, że Xiaomi 15 Pro może w ogóle nie pojawić się na globalnym rynku. W tym roku gigant zdecydował się na pozostawienie modelu pro z serii Xiaomi 14 tylko w Chinach, by nie robić swojemu ultraflagowcowi konkurencji. Zapewne więc taki sam los czeka jego następcę. Mimo tego warto przyglądać się tym doniesieniom, bo dają one pewne pojęcie o tym, jak duże zmiany zawitają do Xiaomi 15 Ultra.