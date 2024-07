Xiaomi kończy wsparcie dla 11 telefonów. Masz któryś z nich?

Xiaomi to doskonale znany w naszym kraju producent, a jego popularność wynika m.in. z doskonałego stosunku jakości do ceny jego produktów. Szkoda tylko, że czas ich wsparcia technicznego wynosi zazwyczaj 2-3 lata. Jeśli ma się dobry telefon, chciałoby mieć go przez znacznie dłuższy czas, prawda? Niestety – 11 egzemplarzy właśnie przestaje być wspieranych.

Jakie telefony Xiaomi tracą wsparcie?

Xiaomi produkuje swoje smartfony w edycjach przeznaczonych na różne rynki – zarówno globalny, jak i dla konkretnych rejonów naszego globu. Wymienione na poniższej liście urządzenia nie będą już otrzymywać łatek bezpieczeństwa oraz aktualizacji funkcjonalności i nowych rozwiązań. Dlatego dalsze pozostawanie przy nich może wiązać się z pewnym ryzykiem, które będzie wzrastać z biegiem czasu.

Na liście telefonów, które nie będą już wspierane, znajduje się po równo pięć modeli Redmi Note i Mi oraz jeden z rodziny Poco. W tym ostatnim przypadku jest Poco M3 Pro 5G (w wersji rosyjskiej i tureckiej). Pozostałe to:

Redmi Note 8 (wersja przeznaczona dla Europy i angielska);

Redmi Note 10 (edycja dla Turcji);

Redmi Note 10 5G (edycja dla Turcji i Tajwanu);

Redmi Note 10 Pro;

Redmi Note 10T (edycja angielska);

Mi 10 (edycja globalna);

Mi 10 Pro (edycja globalna);

Mi 10 Ultra (edycja chińska),

Mi 10S (edycja chińska),

Mi 11 Lite 5G (edycja japońska),

Czytaj też: Xiaomi Mix Flip z datą europejskiej premiery. Czy trafi też do Polski?

Xiaomi konczy wsparcie dla jednych urządzeń, ale szykuje sporo premier nowych. Dlatego jeśli lubisz markę i nieco zaczekasz, będzie można przeskoczyć ze starszego smartfona na całkiem nowy.