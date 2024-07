Kupno Xiaomi Mix Flip to będzie naprawdę drogi interes

Xiaomi Mix Flip tani nie będzie

Chiński gigant do tej pory trzymał swoje składaki ograniczone tylko do rynku chińskiego. Przez to do tej pory nie mieliśmy okazji wypróbować możliwości Mix Foldów. Zresztą, Xiaomi nie jest jedyne, bo podobnie postępuje też kilku innych producentów. Nadzieję pokładaliśmy jednak w modelu z klapką, bo wcześniejsze przecieki na jego temat wspominały o globalnej premierze. Mimo tego, kiedy w Chinach zadebiutował Xiaomi Mix Flip, podczas wydarzenia ani słowem nie wspomniano o jego szerszej dystrybucji. To zmieniło się dzisiaj, bo firma oficjalnie potwierdziła wejście swojego składaka na rynki Europy Środkowej i Wschodniej. Niestety – tylko do pięciu krajów, przynajmniej na początku, bo później może się to zmienić.

Ujawniono również cenę i wbrew doniesieniom, będzie ona naprawdę wysoka. Xiaomi Mix Flip ma bowiem kosztować 1300 euro lub 1400 dolarów, czyli około 5544 zł. Dla porównania, ceny w Chinach prezentują się następująco:

12/256 GB – 5999 juanów (~3247 złotych),

12/512 GB – 6499 juanów (~3520 złotych)

16 GB RAM/1 TB – 7299 juanów (~3953 złote).

Należy jednak pamiętać, że tu zawsze dochodzą dodatkowe opłaty, związane z kosztami dystrybucji, podatkami itp. Dlatego różnica, choć wielka, nie powinna nikogo dziwić. Nie wiemy też, który wariant pamięci zostanie wprowadzony na europejski rynek i czy będzie do wyboru więcej niż jedna opcja.

Czy warto będzie tyle zapłacić? Xiaomi Mix Flip ma całkiem sporo do zaoferowania, bo producent wyposażył go w naprawdę ogromny, 4,01-calowy ekran zewnętrzny, zajmujący całą górną połowę plecków. Składany panel to natomiast 6,86-calowy OLED o jasności szczytowej 3000 nitów i obsługuje częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Zewnętrzny panel nazywany jest przez producenta All Around Liquid i oferuje obszar roboczy o proporcjach 16:9. Można na nim bez problemu uruchamiać aplikacje czy umieszczać przydatne widżety.

Sercem tego składaka jest oczywiście układ Snapdragon 8 Gen 3, który zaoferuje topową wydajność, natomiast za utrzymanie odpowiedniej temperatury odpowie komora parowa o powierzchni 3500 mm². Kwestia zasilania też prezentuje się przyzwoicie – mamy tutaj ogniwo o pojemności 4780 mAh z szybkim ładowaniem 67 W. Po stronie aparatów dostajemy 50-megapikselową konfigurację z jednostką główną z PDAF i OIS i teleobiektywem do zdjęć portretowych z 2-krotnym zoomem optycznym i również PDAF. Xiaomi stworzyło ten zestaw we współpracy z marką Leica.