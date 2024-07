Kultowa opaska powróci w nowej odsłonie. Co wiemy o Xiaomi Smart Band 9?

Xiaomi ma obecnie ręce pełne roboty, bo szykuje się do wprowadzenia na rynek kilku znacznych nowości. Najwięcej uwagi skupia oczywiście Mix Flip, czyli pierwszy składak z klapką w ofercie producenta, zwłaszcza że wciąż jest szansa na jego globalny debiut. Prócz tego modelu swoją chińską premierę zaliczy Xiaomi Mix Fold 4 i Redmi K70 Ultra. Ten ostatni powinien trafić na globalny rynek jako Xiaomi 14T Pro, ale na pokładzie znajdzie się kilka istotnych zmian, zwłaszcza w obrębie aparatów. Ostatnią z nowości ma być Xiaomi Smart Band 9 – najnowsza odsłona uwielbianej przez miliony klientów inteligentnej opaski sportowej.

Opaska Xiaomi Smart Band 9 nikogo nie powinna rozczarować

By podgrzać atmosferę przed premierą, Xiaomi opublikowało kilka plakatów, potwierdzając projekt, mnogość różnorodnych pasków, a także niektóre szczegóły specyfikacji. Jak można było się spodziewać, Xiaomi Smart Band 9 pozostanie przy typowej dla siebie konstrukcji w kształcie zgrabnej pastylki. W tym roku mamy też dostać specjalną edycję z białym, ceramicznym korpusem i można podejrzewać, że ta wersja będzie nieco droższa od typowej opaski.

Świetną nowością będzie na pewno wydłużenie czasu pracy, bo w nadchodzącym modelu ma być to aż 21 dni, podczas gdy poprzednik oferował tutaj żywotność 16 dni. Takie zmiany zawsze witamy z entuzjazmem. Warto jednak pamiętać, że chodzi tutaj o czas pracy przy wyłączonej funkcji Always-On Display. Samo ładowanie ma trwać zaledwie 60 minut.

Ulepszenia ma doczekać się również moduł monitorujący, który w nowej generacji opaski ma zagwarantować wzrost dokładności monitorowania snu i tętna o odpowiednio 7,9% i 16%. Sensor odpowiedzialny za pomiar natlenienia krwi będzie natomiast skuteczniejszy o 10%. Xiaomi Smart Band 9 wyposażony będzie też w ulepszone sprzężenie zwrotne wibracji, mające obsługiwać teraz do 20 trybów wibracji, obejmujących przeszło 25 scenariuszy użytkowania.

Kolejna zmiana została przygotowana dla ekranu. Nadal będzie to podłużny, 1,62-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 192 x 490 pikseli i z zagęszczeniem pikseli na poziomie 326 PPI. Tym, co zostanie ulepszone, będzie jego jasność. Z 600 nitów w Smart Band 8 dostaniemy aż 1200 nitów, co na pewno przełoży się na wygodniejsze użytkowanie podczas słonecznych dni.

Chociaż nie zapowiada się, by Xiaomi Smart Band 9 przyniósł nam jakąś rewolucję, trudno będzie narzekać na zakres przygotowanych przez giganta zmian. Zwiększona jasność ekranu, dokładniejsze pomiary dokonywane przy pomocy sensorów czy powiększenie baterii to ulepszenia, jakich potrzebujemy i wiele osób na pewno skłonią do wymiany starszego modelu na nową generację. Na to jednak trzeba będzie trochę poczekać. Chińska premiera opaski odbędzie się co prawda już 19 lipca, ale minie zapewne kilka miesięcy, zanim Xiaomi wprowadzi ją na globalny rynek.