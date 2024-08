8. urodziny Flexispot – do 46% rabatu na biurka z regulacją wysokości i nie tylko

W maju zostałem szczęśliwym posiadaczem Flexispot E7 Pro – sporych rozmiarów biurka z regulacją wysokości. Mogłoby się wydawać, że to mebel jak każdy inny i trudno w nim o jakąkolwiek innowację. Prawda jest taka, że prawdziwą innowacją jest w tym przypadku zmiana pozycji i idące za tym korzyści. W moim przypadku oznaczało to przede wszystkim zwiększenie komfortu podczas pracy. Czasem po prostu trzeba szybko napisać kolejny tekst, a dotychczas nie było możliwości, by zrobić to inaczej niż siedząc przy biurku.

Zabrzmiało to niczym slogany z reklam. Będąc jednak zupełnie szczerym – gdy już stoję, to po prostu mocniej skupiam się na tym, co robię przed komputerem. Nie chcę mieć poczucia straconego czasu, a w efekcie w mniejszym stopniu się rozpraszam. Jeśli pracujecie z domu, to zapewne już zastanawialiście się nad zainwestowaniem w biurko z regulacją wysokości. Kto wie – może właśnie promocje na 8. urodziny Flexispot to właściwy moment?

Biurka z regulacją wysokości Flexispot z serii E7 nawet 1600 złotych taniej

Niezależnie od tego, jak dużo przestrzeni macie w mieszkaniu, możecie zdecydować się na spersonalizowane biurko z serii E7. Do 31 sierpnia z rabatem w wysokości 700 złotych kupicie biurko Flexispot E7, dostępne w dwóch zakresach wysokości. Możemy zdecydować się na system podnoszący biurko od 58 do 123 centymetrów lub nogi pracujące od 68 do 133 centymetrów. Ten drugi wariant to rozwiązanie dla naprawdę wysokich osób.

Flexispot E7 po złożeniu

Co oferuje to biurko? Test Flexispot E7 Arkadiusza pokazuje, że to całkiem sympatyczne rozwiązanie, które bez problemu poradzi sobie z blatem o długości 180 cm długości i 80 cm głębokości. Deklarowany udźwig wynosi w tym przypadku do 125 kilogramów. Zapiszemy cztery wysokości, a dzięki portowi USB biurko może też podładować nasze akcesoria. Producent wrzucił do zestawu kilka akcesoriów, które pomogą zarządzać kablami. W ofercie znajdziecie także akcesoria, które pozwolą wam lepiej zorganizować przedłużacz i poprawić doświadczenie z korzystania z całości.

To jednak nie wszystkie oferty. Możecie też zdecydować się na wariant E7 Pro. Ten różni się przede wszystkim zwiększoną nośnością, która wynosi do 160 kilogramów oraz szybciej reguluje wysokość. Z tego rozwiązania korzystam na co dzień i uważam je za dobrej jakości biurko. Nic tu nie skrzypi, a całość podnosi się na tyle cicho, by nie mieć problemu z regularną zmianą wysokości. Względem ceny wyjściowej kupicie je o 1200 zł taniej do 15 sierpnia.

Flexispot E7 Pro

W rodzinie E7 jest także przeceniony także model z czterema nogami w podstawie. Odyn E7Q może udźwignąć do 300 kilogramów, więc zapewne niestraszne będą duże obciążenia przy pracy z narzędziami. Jeśli macie na nie własny pomysł, możliwe jest zakupienie zestawu bez blatu. Zaoferuje przy tym te same udogodnienia, co wcześniejsze modele oraz wysokość podniesienia do 130,5 cm. Do 31 sierpnia kupimy je z rabatem w wysokości 1600 złotych, a wszystkie promocje znajdziecie na stronie wyprzedaży Flexispot.

A może myślicie o zmianie krzesła? Je także kupicie taniej

Na stronie Flexispot znajdziecie nie tylko biurka z mechaniczną regulacją wysokości, ale także i inne meble oraz rozwiązania uprzyjemniające pracę. W ofercie promocyjnej znajdziemy między innymi krzesło Flexispot C7. Posiada ono szereg elementów, które możemy wyregulować. Oprócz tych oczywistych, jak regulacja wysokości czy nachylenia, znajdziemy tu także chociażby opcje przesuwania, obracania i podnoszenia podłokietników, które możemy też oddalić od środka krzesła.

Wyróżnikiem tego fotela jest także obecność poduszki lędźwiowej, którą możemy ustawić w trzech pozycjach. Ta i tak dopasowuje się do naszego ruchu i dokonuje mikroregulacji. Krzesło Flexispot C7 ma w sobie elastyczność, dzięki której usiądziemy na nim tak, jak chcemy – z nogami na krześle lub poza nim, przy małym i dużym wychyleniu. Na krześle dobrze odnajdą się osoby o wzroście od 170 do 195 centymetrów, a jego udźwig to maksymalnie 136 kilogramów. Rabat w wysokości 200 złotych obowiązuje do 15 sierpnia.

Krzesło Flexispot BS12-Pro

W ofercie są też prostsze krzesła z większymi rabatami. Za 300 zł mniej kupicie krzesło Flexispot BS4 z siateczkową konstrukcją. W tym rozwiązaniu zmienimy wysokość wsparcia lędźwiowego oraz regulowany zagłówek i podłokietnik. Nośność w tym przypadku wynosi do 136 kilogramów. Dla tych, którzy woleliby konstrukcję z obiciem z poliestru, przygotowano rabat 600 zł na fotel ergonomiczny BS12-Pro. Ciekawym rozwiązaniem są tutaj guziki, dzięki którym łatwo zmienimy wysokość, wychylenie oraz głębokość, z jaką osiadamy na fotelu. Ponownie dostajemy podłokietniki z wsparciem z regulacją w każdej z trzech osi oraz z opcją rozsunięcia. Zmienimy także wysokość zagłówka i wsparcia lędźwiowego.

To nie wszystkie rodzaje mebli, jakie znajdziecie na stronie Flexispot. A o tym, że to nie byle jaki producent, pisaliśmy w tekście o historii Flexispot.