Kiedy AMD pokaże Ryzen 9000X3D 3D V-Cache?

Opóźnienie i przesuwane premiery to w świecie technologii w sumie nic nowego, ale zawsze to wydarzenie, którego nikt nie lubi. Gracze, którzy niecierpliwie czekali na premierę procesorów AMD 3D V-Cache nowej generacji, będą musieli teraz poczekaj jeszcze trochę, aby uzyskać szybszą wydajność w grach. Targi CES 025 rozpoczną się 7 stycznia przyszłego roku.

Dlaczego warto czekać na AMD Ryzen 9000X3D?

Procesory AMD Ryzen 9000X3D wyposażone w technologię 3D V-Cache są ważną premierą dla AMD. Ich przeznaczenie to platforma desktopowa AM5, a zadaniem – osiągnięcie wydajności, która nie rozczaruje nawet wymagających graczy. Aby tak się stało, producent musiał zrewidować całą procedurę testowania. Ostatecznie stwierdzono, że układy Ryzen 9000 zapewniają wydajność porównywalną z ofertą 14. generacji Intela.

Ryzen 9000X3D ma pociągnąć ją wyżej i skłonić graczy do inwestowania w procesory “czerwonych”. Czy tak się stanie? No cóż – zobaczymy. W tym roku na pewno nie poznamy w praktyce 3D V-cache. Zaś samo AMD pracuje równocześnie nad dwoma zupełnie nowymi procesorami dla swoich platform AM4 i AM5. Model Ryzen 5 5500X3D ma zadebiutować na AM4 już wkrótce, a na Ryzen 5 7600X3D (AM5) zaczekamy do września.

Z tego, co już wiemy, wynika, że desktopowe układy AMD Ryzen 9000X3D dla desktopów to propozycja dla graczy. Mają oferować pełną obsługę overclockingu (podkręcania), zwiększoną liczbę LLC i jeszcze lepszą wydajność niż istniejąca oferta Zen 5. Nie mam nic przeciwko, aby tak było, jednak jak zawsze nie wierzę na słowo, a wolę poczekać na testy praktyczne.