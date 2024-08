AMD podobno szykuje więcej modeli Ryzen AI 300. No i dobrze

Ryzen AI 300 z APU “Strix Point” to brama AMD prowadząca do urządzeń Copilot+. Producent mocno wziął się za ich projektowanie, łącząc w jednej rodzinie rozwiązania znane ze swoich modeli H, U oraz HX. Dba również o to, aby procesory Strix Point miały zróżnicowane TDP, co pozwala na łatwiejszy wybór dla ich nabywców.

Jak rozwinie się rodzina Ryzen AI 300?

W chwili obecnej na rynku mamy należące do rodziny Ryzen AI 300 układy HX 365 oraz 370. Jest także model HX 375, specjalna wersja ze zwiększonym przyśpieszeniem XDNA AI – dzięki czemu moc obliczeniowa to 55 TOPS. Jak donosi chiński serwis Golden Pig, gotowy do produkcji jest również model wyższy od HX 375, jednak nie podano jego nazwy. Biorąc pod uwagę dotychczasowe nazewnictwo, może być to HX 380.

Ryzen AI 300 w edycji HX 365 ma 10 rdzeni (2+8), wyższe modele po 12 (4+8). Potencjalny HX 380 i wyższe mogą podnieść te ilości do 16 lub pozostać przez 12 rdzeniach. Można również spodziewać się, że ilość TOPS wzrośnie do 60. Oczywiście to tylko rozważania teoretyczne – samo AMD póki co milczy na ten temat.

Chociaż jak na razie nie słyszę żadnych zachwytów nad urządzeniami Copilot+, nie można zapomnieć, że to dopiero początek wdrażania procesorów oraz urządzeń tworzonych z myślą o możliwościach dawanych przez sztuczną inteligencję. Im więcej układów tego typu się pojawi, tym więcej możliwości może się przed nami otworzyć. Póki co to dopiero wczesny okres, a jak to wszystko potoczy się dalej – tego nie wie nikt.