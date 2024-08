Home Tech No i wszystko jasne! AMD ujawnia ceny nowych modeli Ryzen 9000

Już jutro na rynku oficjalnie pojawią się Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600X. AMD oficjalne pokazało ich ceny i potwierdziło się to, co podawały nam wcześniej przecieki – będą tańsze od poprzedniej generacji. Ponadto wiemy też, jaki będzie koszt za najmocniejsze modele, które trafią do sprzedaży 15 sierpnia.