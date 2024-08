Trzy państwa połączyły siły. Teraz pokazały broń, która ma zmienić wojny

Tak zmienia się oblicze wojny. Drony ze sztuczną inteligencją to przyszłość

Niedawne testy, będące częścią szerszej inicjatywy AUKUS Resilient and Autonomous Artificial Intelligence Technologies (RAAIT), obejmowały użycie wielu dronów ze sztuczną inteligencją, które były zdolne do samodzielnego identyfikowania, namierzania i neutralizowania zagrożeń. Po raz pierwszy te zaawansowane systemy działały w harmonii, bo z płynnym udostępnianiem danych i kontrolą między technologiami trzech krajów, co tylko podkreśliło rosnącą synergię w ramach partnerstwa AUKUS. Dlatego też nie było to jedynie sprawdzeniem potencjału sprzętowego, ale też demonstracją potencjału sztucznej inteligencji do rewolucjonizowania tego, jak dziś wygląda wojna.

Czytaj też: Te rowery Forda będą twoim marzeniem. Mustang i Bronco to klasyczni królowie wśród e-bike

Podczas testu zastosowane systemy sztucznej inteligencji były w stanie przetwarzać ogromne ilości danych w czasie rzeczywistym, skracając tym samym czas potrzebny na identyfikację celów wroga i umożliwiając szybkie, precyzyjne ataki przy minimalnej interwencji człowieka. Udane przeprowadzenie tych testów podkreśliło skuteczność SI w zakresie zwiększania efektywności operacyjnej i zmniejszaniu ryzyka dla życia ludzkiego. To nie tylko zwiększa skuteczność operacji wojskowych, ale również minimalizuje narażenie personelu na niebezpieczne sytuacje.

Czytaj też: Aż trudno uwierzyć, że taka broń istnieje. Czym tym razem Rosja powinna zacząć się martwić?

Jednak potencjał w połączeniu dronów i sztucznej inteligencji był nam znany już od dawna, dlatego też w tym teście ważny jest też wkład całego sojuszu AUKUS w zwiększanie potencjału bojowego. Dzięki zwiększaniu interoperacyjności systemów pomiędzy krajami członkowskimi, cały sojusz nie tylko wzmacnia swoje zdolności obronne, ale także toruje drogę do głębszej współpracy przemysłowej i wojskowej. To podejście zapewnia, że wszystkie trzy kraje będą miały dostęp do najnowocześniejszych technologii sztucznej inteligencji, zwiększając tym samym swoją zdolność do reagowania na ewoluujące zagrożenia zarówno w regionie euroatlantyckim, jak i Indo-Pacyfiku.

Czytaj też: Ta broń Rosjan powinna zostać zakazana. Zrobi z orbity jedno wielkie śmietnisko

W miarę jak zagrożenia nadal ewoluują, państwa wchodzące w skład sojuszu AUKUS są zaangażowane w utrzymanie przewagi technologicznej, czego przejawem jest udana demonstracja dronów z SI o zdolnościach bojowych. Jako że przyszłość wojny leży najpewniej w integracji sztucznej inteligencji oraz autonomii, ten wysiłek zapewnia, że kraje AUKUS pozostaną na czele technologicznego zaawansowania. Aktualnie jednak nie wiemy, kiedy tego typu drony trafią na służbę, ale nie będą to pierwsze bezzałogowce SI, które zaatakują ludzi.