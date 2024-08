Nowe ustalenia na temat światła. Tego o nim nie wiedzieliśmy

O szczegółowych wynikach eksperymentów ich autorzy piszą na łamach Advanced Photonics. Poczynione przez nich postępy będą miały istotny wpływ na kilka różnych dziedzin. Mówi się chociażby o rozwoju technologii związanej z Internetem Rzeczy, obrazowaniem medycznym czy układami odpowiedzialnymi za komunikację optyczną.

Kiedy światło jest przesyłane przez środowiska takie jak turbulentna atmosfera bądź zdeformowany układ optyczny, pola świetlne mogą być zniekształcane. Z tego względu badacze poszukują sposobów na zwalczenie tych problemów i wydaje się, że ich ostatnie dokonania pozwolą na osiągniecie upragnionego celu.

Kluczem do sukcesu było rzekomo wdrożenie koncepcji określanej przez naukowców mianem entropii koherencji. Stanowi ona miarę statystycznej własności światła, czyli koherencji i odpowiada za charakterystykę pól świetlnych, które zostały poddane działaniu losowych fluktuacji. Dzięki staraniom członków zespołu badawczego udało im się doprowadzić do sytuacji, w której entropia koherencji może zostać uznana za wiarygodną miarę.

Postępy poczynione w badaniach na temat zachowania światła powinny mieć przełożenie na technologie związane z obrazowaniem czy komunikacją optyczną

Najważniejszym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych eksperymentów było to, że entropia koherencji pozostaje stabilna podczas propagacji światła przez układ unitarny. Dzieje się tak również w obecności złożonych i zdeformowanych środowisk optycznych. Co to może oznaczać? Mówiąc krótko: entropia koherencji wydaje się miarodajnym wskaźnikiem zachowania pola światła w takich skomplikowanych warunkach.

Co istotne, poczynione postępy będą miały przełożenie na prawdziwe życie. Sami zainteresowani podkreślają, że wśród zastosowań, które mogłyby skorzystać na ich sukcesie można wymienić układy komunikacji optycznej czy technologie obrazowania. Poza tym w grę wchodzi dalsze zbieranie informacji na temat wykorzystania pól świetlnych o niskiej koherencji w różnych dziedzinach.