Projektant BAE Systems wcale nie oszalał. Takie drony wojskowe to nie fantasy

BAE Systems rozwija drony nowej generacji dla współczesnego pola walki

Firma BAE Systems jest jedną z nielicznych, które aktualnie stoją na czele rozwoju nowej generacji Bezzałogowych Systemów Powietrznych. Te ciągle powstają i rozwijają się po to, aby móc jak najlepiej sprostać rosnącym wymaganiom operacji militarnych w coraz bardziej spornych środowiskach. Trudno się temu dziwić, bo w miarę jak konflikty na świecie stają się bardziej złożone i oparte na technologii, potrzeba autonomicznych systemów zdolnych do funkcjonowania zarówno niezależnie, jak i we współpracy z załogowymi platformami, jest coraz bardziej krytyczna. Współczesne działania wojenne wymagają teraz połączenia tradycyjnych systemów załogowych z zaawansowanymi technologiami autonomicznymi, aby zapewnić siłom zbrojnym przewagę strategiczną w dowolnych konfliktach.

Koncepcyjne drony ACP

Wedle zapowiedzi drony ACP opracowane przez BAE Systems to coś więcej niż tylko jakieś bezzałogowce, a to przez ich zaawansowane systemy autonomiczne, które pozwalają im wykonywać skomplikowane zadania przy minimalnej interwencji człowieka. Zdolność tych dronów do działania autonomicznego lub w synchronizacji z systemami załogowymi gwarantuje wszechstronne rozwiązanie, które można dostosować do szerokiego zakresu scenariuszy misji. Mowa o dowolnych scenariuszach, jako że drony ACP są wyposażone w najnowocześniejsze czujniki i systemy uzbrojenia, dzięki czemu mogą realizować misje szpiegowskie i uderzeniowe. Gdyby tego było mało, ich projekt opiera się na zwinności oraz przystępności, dzięki czemu te drony mogą być wdrażane w dużych ilościach za stosunkowo małe, ale nadal nieokreślone kwoty.

Aktualnie sama koncepcja ACP jest częścią szerszych działań BAE Systems w inwestowanie w przyszłe pole walki, gdzie łączność, bezpieczne zarządzanie danymi i szybkie podejmowanie decyzji będą kluczowe. Poprzez rozwijanie systemów, które mogą integrować się bezproblemowo z istniejącymi i przyszłymi technologiami, BAE Systems zapewnia swoim klientom narzędzia potrzebne do dostosowania się do ewoluujących wymagań współczesnych działań wojennych. Kluczowym elementem napędzającym te postępy jest FalconWorks, a więc dział badań i rozwoju w ramach sektora lotniczego BAE Systems, który jest wyspecjalizowany w ciągłym przesuwaniu granic technologii autonomicznych.

Nie możemy jednocześnie zapominać o wyglądzie, bo choć na papierze drony ACP są naszpikowane nowoczesną technologią, która umożliwia im działanie w wielu scenariuszach, tak ich koncepcyjny projekt również wyróżnia się na tle innych bezzałogowców. Wyglądają bowiem jak połączenie myśliwców z pociskami manewrującymi, dzierżąc swoje skrzydła w układzie delta, dwa pionowe stateczniki oraz najpewniej zamykane wewnętrzne komory na uzbrojenie.