Black Myth: Wukong – test wydajności kart graficznych Nvidia

Zacznijmy od wymagań bez włączonego pełnego ray tracingu (czyli tak naprawdę path tracingu). Minimalne nie są wcale takie wysokie, bowiem tutaj wystarczy procesor pokroju i5-8400 albo Ryzen 5 1600, karta graficzna GTX 1060 lub RX 580 oraz 16 GB. Ustawienia rekomendowane to już procesor i7-9700 lub Ryzen 5 5500 – te konstrukcje będą pojawiały się w również przy wszystkich pozostałych ustawieniach. RTX 2060, RX 5700 XT czy Arc A750 to również nie są bardzo wydajne grafiki. Przy ustawieniach Ultra (bardzo wysokie ustawienia graficzne w rozdzielczości 3840 x 2160) mamy już karty RTX 4070, RX 7800 XT czy 32 GB RAM. Nie jest tutaj również źle.

Przyjrzyjmy się jednak ustawieniom z włączonym pełnym ray tracingiem (path tracingiem). Minimalne (czyli średnie ustawienia graficzne, niski pełny RT oraz rozdzielczość 1920 x 1080) wymaga RTX 3060 – nie jest źle. Przy średnich, czyli zmieniamy ustawienia pełnego RT i całej gry na średnie, wymaga RTX 4060. Natomiast jeśli chcecie grać przy ustawieniach wysokich i bardzo wysokim pełnym RT w 3840 x 2160 to wymaga to już RTX 4080 SUPER. Zwróćcie jednak uwagę, że nie ma tutaj mowy o najwyższych ustawieniach poza pełnym RT. Maksymalne ustawienia w całej grze mogą być więc znacznie bardziej wymagające.

Jak przeprowadziliśmy testy?

Do testów wybraliśmy lokację po pokonaniu pierwszego bossa. Możecie ją zobaczyć na screenie poniżej:

Najsłabsze karty testowaliśmy przy ustawieniach niskich i średnich, najlepsze przy filmowych. Ustawienia przy kartach GTX to FSR i ostrość supersamplingu 100, przy kartach RTX jest to DLSS i ponownie 100 (DLAA). Sprawdziliśmy również wydajność kart po włączeniu pełnego ray tracingu (path tracing) na bardzo wysokie, po zmniejszeniu ostrości supersamplingu do 66 (DLSS: Jakość) oraz po włączeniu generatora klatek na kartach, które to obsługują. Zainstalowane sterowniki to Nvidia Game Ready 560.94. Jak zawsze każdy z testów wykonaliśmy 3 razy lub do uzyskania powtarzalnych wyników.

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-14900KS Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 24 GB 7200 MHz CL36 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w rozdzielczości 1920 x 1080

Przy najniższych detalach nie radzi sobie GTX 1650. Tutaj zdecydowanie trzeba będzie obniżyć ostrość supersamplingu tak, aby dało się grać w tą grę – to jedyne rozwiązanie. Pozostałe karty GTX może nie uzyskują średnio 60 fps, ale też powinno się dać w miarę przyjemnie cieszyć z rozgrywki.

Przy ustawieniach średnich Karty GTX oferują raczej niską wydajność, z 1% poniżej na poziomie mniejszym niż 30 fps. Średnio 60 fps uzyskacie też dopiero na RTX 2070 SUPER lub RTX 3060. Jednakże RTX 2060 SUPER notuje wyniki bliskie tej wartości.

Przejdźmy teraz do najwyższych ustawień bez włączonego pełnego ray tracingu. Średnio 60 fps uzyskacie dopiero na RTX 4070 Ti SUPER, choć model bez dopisku SUPER jest blisko. 30 fps średnio zapewnia RTX 3070, choć RTX 4060 tutaj jest blisko. A jeśli chodzi o 1% poniżej na poziomie powyżej 30 fps to uzyskacie to na RTX 3080. Gra bez włączonego upscalingu jest więc bardzo wymagająca, po włączeniu pełnego ray tracingu na maksymalnych ustawieniach będzie tylko gorzej.

Po włączeniu path tracingu na maksymalnych ustawieniach zaledwie RTX 4090 zapewnia powyżej 60 fps i to nieznacznie. Powyżej 30 fps średnio uzyskacie na RTX 4070 SUPER. Widać więc, że do takich ustawień nawet w Full HD nie ma co podchodzić bez innego ustawienia ostrości supersamplingu.

W tym przypadku płynną rozgrywkę będziecie mieli na RTX 4070 Ti lub RTX 4070 z dodanym generatorem klatek. RTX 4060 nawet z włączonym generatorem zapewnia lekko powyżej 30 fps. Przy słabszych kartach konieczne będzie więc obniżenie jakości pełnego ray tracingu bądź jeszcze mocniejsze zjechanie z ostrości supersamplingu. A ciągle mówimy tylko o Full HD!

Testy w rozdzielczości 2560 x 1440

Ustawienia filmowe w 2560 x 1440 sprawiają, że tylko RTX 4090 przekroczył średnio 60 fps. Nawet RTX 4080 SUPER notuje lekko poniżej tej wartości. Powyżej średnio 30 fps uzyskaliśmy też dopiero na RTX 4070, choć do RTX 4070 SUPER 1% poniżej jest na niższym poziomie. Co będzie jak włączymy pełny ray tracing?

Żadna z kart nie przekroczyła średnio 60 fps, a tak naprawdę jakkolwiek płynną rozgrywkę uzyskacie tylko na RTX 4090. Widać więc, że nawet środkowa z rozdzielczości przy takich ustawieniach jest bardzo wymagająca dla kart graficznych i tak naprawdę przy każdej grafice konieczne jest dopasowanie ostrości supersamplingu i/lub włączenie generatora klatek.

Po włączeniu technologii Nvidia średnio 60 fps zapewni RTX 4070 SUPER z dodanym generatorem klatek lub RTX 4090 z samym DLSS: 66. 30 fps to karty od RTX 4070 z samym DLSS: 66 lub od RTX 4070 z dodanym jeszcze generatorem klatek. Warto jednak zauważyć, że RTX 4090 z dorzuconym FG notuje średnio ponad 100 fps.

Testy w rozdzielczości 3840 x 2160

Podniesienie rozdzielczości do 3840 x 2160 sprawia, że nawet bez PT żadna z kart nie zapewnia średnio 60 fps, a średnio 30 fps uzyskacie dopiero na RTX 4080 SUPER, choć 1% poniżej jest dosyć słaby. Tak naprawdę więc przy ustawienie filmowe w tej rozdzielczości nawet bez PT nie macie co włączać bez odpowiedniej ustawionej ostrości supersamplingu bądź dodanego generatora klatek.

Włączenie pełnego ray tracingu na maksymalne ustawienia sprawia, że Black Myth: Wukong jest niegrywalny na każdej karcie – nie ma tutaj co więcej dodawać.

Przy DLSS: 66 żadna z kart nie uzyskała średnio 60 fps. Dopiero po dodaniu generatora klatek RTX 4090 przekracza tą wartość. 30 fps przekraczają za to karty od RTX 4070 SUPER z generatorem klatek – bez FG jedynie RTX 4090 daje jakoś radę. Takie ustawienia wymagają więc RTX 4090 i aż ciekawe, jak poradzą sobie z nimi karty kolejnej generacji, w tym RTX 5090.

Test kart graficznych Nvidia w Black Myth: Wukong – podsumowanie

Black Myth: Wukong to bardzo wymagający tytuł, co widać po ustawieniach filmowych nawet bez włączonego pełnego ray tracingu. Wystarczy zerknąć na 3840 x 2160, gdzie żadna z kart nie przekroczyła średnio 60 fps. Po samym włączeniu PT przy maksymalnych detalach rozgrywka jest niemożliwa nawet na RTX 4090. Dopiero przełączenie ostrości supersamplingu na 66 i dodanie generatora klatek sprawia, że jedynie na RTX 4090 udało się przekroczyć 60 fps. Plus jednak za pełne wsparcie DLSS 3, które właśnie zapewnia możliwość włączenia FG czy dostsowania ostrości supersamplingu tak, aby dało się grać.

Na pozostałych rozdzielczościach nie jest lepiej. Choćby w Full HD bez PT dopiero RTX 4070 Ti SUPER przekracza średnio 60 fps, a po włączeniu pełnego ray tracingu bez dopalaczy 60 fps przekracza jedynie RTX 4090. Warto też zwrócić uwagę, że przy średnich ustawieniach dopiero RTX 2070 SUPER przekracza 60 fps, a przy kartach GTX tak naprawdę trzeba zejść na niskie – gdzie i tak bez FSR z niższą ostrością przy GTX 1650 nie pogracie zbytnio w tą grę.

Black Myth: Wukong wygląda też pięknie przy wymaksowanych ustawieniach. Zdecydowanie więc jeśli możecie uzyskać na swojej karcie i rozdzielczości płynną rozgrywkę nawet z DLSS: 66 i generatorem klatek to warto włączyć te technologie i maksymalne detalne – z pewnością zachwycicie się wyglądem tego tytułu.