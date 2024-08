Z Warszawy do Zakopanego na jednym ładowaniu. Znamy datę, kiedy ten elektryk wjedzie na salony

Chiński producent elektryków, akumulatorów i stacji ładowania poinformował w ostatnich dniach o nowym modelu baterii zasilającej pojazdy. Jest to ulepszony akumulator obsługujący ultra szybkie ładowanie prądem 5,5 C. W ten sposób bateria potrafi naładować się od 10 do 80 proc. w ciągu 10,5 minuty. Zdaniem producenta zniweluje to wszelkie niedogodności związane z długim czasem oczekiwania na stacjach ładowania podczas podróży – czytamy w informacji prasowej.

Nowy model baterii reprezentuje technologię litowo-żelazowo-fosforanową (LFP), która coraz częściej zastępuje konwencjonalne akumulatory niklowo-kobaltowo-manganowe w wielu zastosowaniach. Rekord ładowania nowej baterii został osiągnięty w modelu elektryka Zeekr 007 sedan, którego podłączono do ultra szybkiej ładowarki Zeekr V3 o napięciu 800 V. Sprzedaż tego samochodu, który będzie czołowym modelem od Zeekr w 2025 roku, ruszy w perspektywie kilku dni. Na razie nie zostało powiedziane, czy sprzedaż będzie obejmować tylko rynek chiński, czy również zagraniczny.

Nowa bateria litowo-żelazowo-fosforanowa od Zeekr, którą naładujemy w 10,5 minuty / źródło: Zeekr, zeekrglobal.com, materiały prasowe

Chiński elektryk naładuje się prawie do „pełna” w 10,5 minuty. Kluczem do sukcesu jest technologia

Tak czy owak, chiński akumulator zdaje się być doskonały niemal w każdym calu, ale kiedy przyjdzie ładować się mu w zimie, może rozczarować niektórych klientów. Zeekr uspokaja jednak wątpiących, twierdząc, że w temperaturze -10 st. C bateria naładuje od 10 do 80 proc. w ciągu pół godziny. Za stabilne ładowanie w trudnych warunkach środowiskowych ma odpowiadać tzw. system zarządzania akumulatorem (ang. BMS, battery management system) zainstalowany w elektryku.

Warto jeszcze wspomnieć o innych światłych planach koncernu. Chodzi dokładnie o rozbudowę sieci stacji ultra szybkiego ładowania. W tym momencie Zeekr może pochwalić się liczbą ponad 500 stacji z 800 V, łącznie wszystkich ma 2700 tylko na terenie Chin. Do końca tego roku planuje dobić do liczby tysiąca stacji szybkiego ładowania, aby przed 2026 rokiem obsługiwać już 10 tysięcy takich punktów. Przypomnijmy, że mowa tylko o Chinach.

Mało tego Zeekr również wypuszcza lada chwila własną inteligentną nawigację do prowadzenia po miejskich drogach, która ma być dostępna w sprzedaży z końcem sierpnia. Innowacyjny asystent samochodowy będzie bazować na sztucznej inteligencji – poprowadzi nas przez miasto, przewidzi kryzysowe sytuacje, udzieli rad na temat przejazdu.