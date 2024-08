NATO w tyle. Chiny rozwiązały ogromny problem okrętów podwodnych z pomocą Huaweia

Chiny dokonały przełomu. Okręty podwodne będą komunikowały się na jeszcze większe dystanse

Chiny osiągnęły właśnie znaczący kamień milowy w dziedzinie komunikacji podwodnej, przewyższając zdolności NATO dzięki rekordowej transmisji danych na odległość 30 kilometrów. Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (PLA) we współpracy z Xiamen University przeprowadziła przełomowe testy, wykorzystując nowo opracowany system komunikacji z urządzeniem firmy Huawei Technologies. Eksperyment polegał na umieszczeniu małego hydrofonu na głębokości 1000 metrów pod wodą, który to z powodzeniem odbierał sygnały przesyłane z okrętu oddalonego o 30 kilometrów. Transmisja danych wynosiła wprawdzie skromne 4000 bitów na sekundę, ale w tym środowisku stanowi to i tak znaczące osiągnięcie, a nawet poprawę w porównaniu do wcześniejszych rekordów i jednoznacznie pokazuje postęp Chin w dziedzinie komunikacji podwodnej.

Kluczem do tego przełomu jest zastosowanie technologii kodów polarnych, a więc techniki korekcji błędów wprowadzonej w 2008 roku przez tureckiego naukowca Erdala Arıkana. Kody polarne zostały szeroko przyjęte w sieciach 5G i elektronice użytkowej, dzięki ich zdolności do zapewniania precyzyjnej i bezbłędnej transmisji danych, zwłaszcza gdy siła sygnału jest wysoka. Tak się składa, że Huawei, światowy lider w dziedzinie telekomunikacji, znajduje się na czele integracji kodów polarnych z różnymi technologiami i opracował nawet nowy system komunikacji podwodnej, który określany jako kodowanie Higher-Order Polarisation Weight (HPW) i stanowi znaczący krok naprzód. W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, takich jak Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), stosowanych w obecnym protokole komunikacji podwodnej NATO o nazwie JANUS, kodowanie HPW nie wymaga dzielenia strumieni danych na wiele fal dźwiękowych. Ta innowacja zmniejsza zużycie energii i złożoność urządzeń, czyniąc go bardziej efektywnym i skutecznym rozwiązaniem dla komunikacji podwodnej na długie dystanse.

Chiński okręt podwodny

Znaczenie tego przełomu technologicznego wykracza poza samą transmisję danych. Skuteczna komunikacja podwodna jest kluczowym elementem współczesnej wojny morskiej, a to szczególnie w operacjach okrętów podwodnych, które polegają w dużej mierze na bezpiecznych i niezawodnych systemach komunikacji, aby utrzymać skuteczność operacyjną przy jednoczesnym pozostawaniu niewykrytymi. Dlatego właśnie ten przełom w komunikacji podwodnej zapewnia Chinom strategiczną przewagę w operacjach morskich, a to zwłaszcza na spornych obszarach, takich jak Morze Południowochińskie. Zdolność do przesyłania danych na większe odległości z większą precyzją i mniejszym zużyciem energii wzmacnia zdolności operacyjne chińskiej marynarki, umożliwiając bardziej efektywną koordynację i kontrolę floty okrętów podwodnych.

Obecny protokół sojuszu NATO, JANUS, wspiera komunikację na odległość do 28 kilometrów, ale cechuje go wiele istotnych ograniczeń w zakresie przepustowości danych. Przy tej odległości częstotliwość fali dźwiękowej spada do 900 Hz, co pozwala na przesyłanie tylko ograniczonej ilości danych, podczas gdy chiński system, który jest zdolny do przesyłania danych na odległość 30 kilometrów przy częstotliwościach między 4000 Hz a 8000 Hz, nie tylko przewyższa możliwości NATO, ale również ustanawia nowy standard w technologii komunikacji podwodnej. Ponieważ komunikacja podwodna jest kluczowa zarówno dla ofensywnych, jak i defensywnych strategii morskich, postępy Chin w tej dziedzinie prawdopodobnie będą miały daleko idące konsekwencje dla globalnego bezpieczeństwa morskiego.