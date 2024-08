Używasz adblockera w Chrome? Google sprawi, że nie będziesz

Jak pokazują to wszelakie statystyki, Chrome od wielu lat jest liderem rynku przeglądarek internetowych i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić w trakcie kolejnych lat, a nawet całej dekady. Choć można było podczas jej użytkowania nie oglądać reklam dzięki adblockerom, gigant IT wprowadza zmiany, które sprawią, że jeden z najpopularniejszych nie będzie już wspierany.

Chrome zmienia Manifest

Zapewne adblockery nie są tematem obcym dla większości internautów. Korzysta z nich mnóstwo osób, dzięki czemu nachalne reklamy nie przeszkadzają im w zapoznawaniu się z treściami na witrynach w sieci. Jednak zapowiadana od dawna przez Google zmiana rozszerzeń dla Chrome z Manifest V2 na V3 – reklamowana jako zmiana przynosząca większe bezpieczeństwo oraz wygodę – spowoduje, że uBlock Origin przestanie działać.

Zmiana w obsłudze rozszerzeń przeglądarki Chrome — z platformy Manifest V2 na nowszą wersję V3 — jest reklamowana jako sposób na uczynienie dodatków do przeglądarki bezpieczniejszymi, wydajniejszymi i zgodnymi z nowoczesnymi interfejsami API. Ale spowoduje to również brak możliwości działania wielu z nich, w tym uBlock Origin. W chwili obecnej z tego dodatku blokującego reklamy korzysta ponad 30 milionów użytkowników samego Chrome, jest także dostępny w wersjach na inne przeglądarki.

uBlock Origin jeszcze działa na Chrome, ale zostanie wyłączony po automatycznej aktualizacji przeglądarki. Przez jakiś czas pozostanie jeszcze możliwość ręcznego włączenia rozszerzenia, ale zniknie w bliskiej przyszłości. A gdy tak się stanie – no cóż, trzeba będzie znaleźć adblockera ze wsparciem dla Manifest V3 lub pomyśleć o zmianie przeglądarki.

Oczywiście twórca uBlock Origin, Raymond Hill, nie czeka z założonymi rękoma. Już stworzył już zgodną z Manifest V3 wersję rozszerzenia o nazwie uBlock Origin Lite . Ten dodatek wykorzystuje te same podstawowe filtry blokujące reklamy, ale brakuje mu pewnych funkcji, takich jak filtry dynamiczne do blokowania wstrzykiwanych skryptów. Lepsze to niż nic, prawda?