Tak powstają mistrzowie szpiegostwa. Oto orle oczy dla Armii USA

Będzie podstawą dla owocnego szpiegostwa Armii USA. Powstał radar dla dronów Gray Eagle

Arsenał armii Stanów Zjednoczonych został właśnie znacząco wzmocniony dzięki stworzeniu EagleEye, czyli zaawansowanego radaru do obrazowania, który został zaprojektowany specjalnie dla dronów Gray Eagle w konfiguracji 25M. Ta nowa technologia radarowa obiecuje zrewolucjonizować zdolności operacyjne wspomnianych bezzałogowców szczególnie w złożonych i wrogich środowiskach, umożliwiając wykonanie obrazów o wysokiej rozdzielczości i jakości fotograficznej, które mogą przenikać przez niekorzystne warunki pogodowe oraz zakłócenia środowiskowe, takie jak chmury, deszcz, pył, dym czy mgłę. Dlatego właśnie system radarowy EagleEye tak się wyróżnia, bo na papierze wprowadza bezprecedensowe zdolności obrazowania w terenie, zapewniając tym samym, że drony Armii USA będą mogły wykonywać kluczowe misje z większą precyzją.

Zdolność radaru do tworzenia obrazów o jakości fotograficznej na dużych odległościach stanowi znaczną poprawę w porównaniu z istniejącymi systemami radarowymi, które często mają trudności w trudnych warunkach środowiskowych. Zawdzięcza to szeregowi zaawansowanych funkcji, wśród których znajduje się SAR (Synthetic Aperture Radar), czyli radar, gwarantujący możliwość ciągłego śledzenia ruchomych celów w czasie rzeczywistym nawet w niesprzyjających warunkach. Jedną z najbardziej godnych uwagi cech radaru EagleEye jest jego zdolność do działania w wielu trybach, co pozwala systemowi na efektywne działanie w różnych misjach. Ta wszechstronność jest kluczowa dla współczesnych operacji wojskowych, gdzie drony muszą szybko dostosowywać się do zmieniających się sytuacji taktycznych. Ponadto wydłużony zasięg radaru EagleEye umożliwia dronom Gray Eagle operowanie poza strefami działania większości systemów obrony przeciwnika, zwiększając tym samym ich możliwości przetrwania w spornych przestrzeniach powietrznych. To jednak nie wszystko.

EagleEye posiada również tryb dedykowany do szerokoobszarowego wyszukiwania morskiego (MWAS), co czyni go wyjątkowo skutecznym w misjach nadzorujących obszary morskie, umożliwiając śledzenie i namierzanie jednostek pływających. Gdyby tego było mało, wykorzystuje oprogramowanie z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które to umożliwia wykrywanie i identyfikację celów w czasie rzeczywistym, poprawiając tym samym dokładność i szybkość oceny zagrożeń. To zaawansowane oprogramowanie pozwala radarowi EagleEye na wykrywanie subtelnych zmian w środowisku, precyzyjne identyfikowanie ruchomych celów oraz generowanie szczegółowych map, dostarczających cennych informacji dla osób decyzyjnych.

Chociaż głównym zastosowaniem radaru EagleEye są operacje wojskowe, to jego możliwości mogą być wykorzystane również w innych dziedzinach. Zdolność radaru do przenikania przez różne warunki środowiskowe sprawia, że jest on idealny do pomagania w kryzysowych scenariuszach, bo do lokalizowania ocalałych w obszarach dotkniętych klęskami żywiołowymi, gdzie dym, pył lub inne przeszkody mogą utrudniać tradycyjne operacje poszukiwawczo-ratunkowe. Gdyby tego było mało, w dziedzinie monitorowania środowiska radar EagleEye mógłby dostarczać szczegółowych obrazów wzorców pogodowych i zmian środowiskowych, wspomagając badania zjawisk klimatycznych i zarządzanie zasobami naturalnymi, a przydałby się nawet w monitorowaniu pól uprawnych.

Innymi słowy, ulepszone drony Gray Eagle, które zamówiła Armia USA, mogą realizować wiele misji, ale będą przeznaczone przede wszystkim do realizowania zadań związanych z bezpieczeństwem narodowym. Będą mogły latać przez ponad 25 godzin i pokonywać znaczne dystanse w poszukiwaniu wszelkich zagrożeń.