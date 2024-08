Lotnictwo USA będzie przygotowane na nuklearną wojnę. Ten sprzęt będzie kwestią życia i śmierci

Siły Powietrzne USA wdrażają rewolucyjną technologię oczyszczania wody w celu ochrony przed zagrożeniami nuklearnymi

W operacjach wojskowych dostęp do czystej wody jest kluczowy, jako że stanowi jeden z podstawowych elementów gotowości operacyjnej i bezpieczeństwa żołnierzy. Tradycyjne metody transportu wody do odległych lub konfliktowych obszarów są obarczone ryzykiem, a w tym podatnością na ataki na konwoje zaopatrzeniowe i trudnościami w pokonywaniu trudnych terenów. Gdyby tego było mało, źródła wody w tych regionach są często zanieczyszczone, albo przez substancje niebezpieczne, albo przez zniszczoną infrastrukturę lub przeprowadzone ataki, co sprawia, że zagwarantowanie bezpiecznej wody pitnej dla personelu wojskowego jest niemal niemożliwe w okolicy frontu.

System Atmosferycznego Generowania Wody

Przez ten “wodny problem” Siły Powietrzne USA rozpoczęły pionierskie przedsięwzięcie, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zrównoważonego zaopatrzenia w wodę w jednych z najbardziej wymagających i niebezpiecznych środowisk. Dlatego też podpisały kontrakt o wartości 1,25 miliona dolarów z firmą Genesis Systems, czyli globalnym liderem w dziedzinie rozwiązań problemu niedoboru wody, na opracowanie zaawansowanych technologii filtracji Chemicznej, Biologicznej, Radiologicznej i Nuklearnej (CBRN) kompatybilnych z systemami Atmosferycznego Generowania Wody (AWG). Ta innowacyjna technologia ma na celu zapewnienie czystej, pitnej wody nawet w środowiskach zagrożonych skażeniem nuklearnym lub biologicznym, co stanowi znaczący krok w kierunku poprawy gotowości wojskowej i bezpieczeństwa środowiskowego.

Istniejące AWG to nic innego, jak systemy, które pozyskują wodę bezpośrednio z atmosfery, co samo w sobie stanowi realne rozwiązanie tych problemów. Jednak nawet systemy AWG nie są odporne na zagrożenia stwarzane przez wspomniane zanieczyszczenia CBRN i inne zagrożenia środowiskowe, takie jak zanieczyszczenia pochodzące z otwartych palenisk. Dlatego też tak ważna jest integracja technologii filtracji CBRN z tymi systemami, bo ta zapewnia, że generowana w tych systemach woda pozostanie wolna od zanieczyszczeń i bezpieczna nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach. Sam proces pozyskiwania wody w ten sposób rozpoczyna się od pobierania powietrza z otoczenia, które następnie jest schładzane do punktu rosy, co powoduje kondensację pary wodnej zawartej w powietrzu w postać ciekłą. Ta skondensowana woda jest następnie zbierana, filtrowana i oczyszczana, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia, co skutkuje powstaniem czystej, pitnej wody, która może być używana do picia, higieny i innych podstawowych potrzeb.

Systemy AWG stosowane przez Wojsko USA są zaprojektowane tak, aby były wysoce wydajne i tym samym były zdolne do produkcji wody przy minimalnym zużyciu energii. Wygenerowanie jednego litra wody wymaga średnio około 310 watogodzin energii, choć wartość ta może się różnić w zależności od warunków środowiskowych, takich jak wilgotność i temperatura. Systemy o wysokiej wydajności mogą zmniejszyć to zapotrzebowanie energetyczne do zaledwie 30-100 watów na litr, co czyni je zrównoważonymi i praktycznymi do zastosowań wojskowych, a to szczególnie wtedy, gdy są zasilane przez odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna. Jednak w realiach wojennych kluczowe jest nie tylko pozyskiwanie wody, ale też utrzymanie jej w idealnej czystości.

Ostatecznym celem inicjatywy Sił Powietrznych USA jest stworzenie tak zwanych Nieprzerywalnych Systemów Wodnych (UWS), które zapewnią stałe i bezpieczne zaopatrzenie w wodę, a do tego będą odporne na zagrożenia kinetyczne i niekinetyczne. Wizja ta staje się już rzeczywistością dzięki opracowaniu WaterCube, czyli systemu na skalę użytkową, który to jest zdolny do produkcji wody pitnej, która może wspierać bataliony wojskowe, działania humanitarne, a nawet gospodarstwa domowe. WaterCube jest nie tylko chroniony przed atakami impulsu elektromagnetycznego (EMP), ale także wyposażony w szyfrowanie kwantowe, co zapewnia jego operacyjność nawet w ekstremalnych warunkach. W ogólnym rozrachunku implikacje tej technologii wykraczają daleko poza wojsko, bo w miarę jak światowa populacja nadal rośnie, a zmiany klimatyczne nasilają problem niedoboru wody, potrzeba solidnych i odpornych systemów wodnych staje się coraz bardziej krytyczna.