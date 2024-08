Wizja mórz i oceanów rodem z przyszłości. Duchowy Rekin trafił do USA i ma zmienić świat

Ghost Shark już w USA. Ten dron może dać początek nowej erze autonomii podwodnej

Zaawansowany Ekstra Duży Autonomiczny Pojazd Podwodny (XL-AUV) firmy Anduril, znany jako Ghost Shark, po raz pierwszy dotarł do Stanów Zjednoczonych. Ten nowoczesny pojazd podwodny został zaprojektowany i zbudowany w Australii i wedle zapewnień stanowi duży krok naprzód w dziedzinie autonomicznych możliwości morskich, oferując wszechstronną, modułową platformę zdolną do wykonywania szerokiego zakresu misji – od wywiadu i nadzoru po operacje uderzeniowe. Jednak to nie to sprawia, że bezzałogowiec Ghost Shark to niezwykłe osiągnięcie inżynieryjne, które jest zaprojektowane do samodzielnego działania w jednych z najbardziej wymagających środowisk na Ziemi. O tym jednak dopiero za chwilę.

Ten wielki dron podwodny wyróżnia się rozmiarem i pojemnością, co pozwala na przenoszenie znacznych ładunków, które są kluczowe dla jego zdolności do realizacji wielu misji. Dlatego też jego konstrukcja kładzie duży nacisk na modułowość, co umożliwia szybkie przystosowanie do różnych rodzajów operacji. Niezależnie od tego, czy zadanie polega na zbieraniu danych wywiadowczych, prowadzeniu nadzoru, rozpoznaniu czy nawet operacjach uderzeniowych, Ghost Shark może dostosować się do wymagań każdej misji. Jest to o tyle ważne, że wytrzymałość tego drona ma zapewniać możliwość przeprowadzania długotrwałych misji i umożliwia zagłębianie się w surowe warunki oceaniczne w oczekiwaniu na cele. Pamiętajmy bowiem, że Ghost Shark może zarówno przeprowadzić atak na okręt, jak i zbierać szczegółowe dane, dzięki swoim zaawansowanym sensorom, a do tego nawet przeprowadzać analizę akustyczną i magnetyczną, co czyni go potężnym narzędziem zarówno dla misji wojskowych, jak i naukowych.

Jednym z najbardziej imponujących aspektów Ghost Shark jest jego tryb autonomiczny, bo tak się składa, że dron ten został zaprojektowany do działania z minimalną interwencją człowieka, dzięki poleganiu na zaawansowanej sztucznej inteligencji i systemach autonomicznych do nawigacji, wykrywania i reagowania na warunki pod wodą. Ta autonomia nie tylko zmniejsza ryzyko dla operatorów, ale także umożliwia Ghost Shark wykonywanie misji, które byłyby niemożliwe lub bardzo ryzykowne dla załogowych okrętów podwodnych. Innymi słowy, ten bezzałogowiec może zmienić wiele, kiedy już trafi na służbę i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, podobne mu drony zaleją oceany i morza, jako nowoczesne systemy szpiegowskie i bojowe.

Samo przybycie Ghost Shark do Stanów Zjednoczonych na pokładzie samolotu C-17A, oznacza nową fazę współpracy między Australią a USA szczególnie w zakresie zdolności do wojny podwodnej. To trans-pacyficzne partnerstwo ma na celu wzmocnienie testowania i operacyjnego wdrożenia Ghost Shark po obu stronach Pacyfiku, oferując strategiczną przewagę w utrzymaniu bezpieczeństwa morskiego. Wiemy, że ten dron będzie ściśle związany z dużymi ćwiczeniami morskimi, takimi jak Rim of the Pacific (RIMPAC), które są jednymi z największych tego typu na świecie. Aktualnie oczekuje się, że Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych i inni potencjalni partnerzy będą wykorzystywać zdolności Ghost Shark do wzmocnienia swoich strategii wojny podwodnej.

Wszechstronność Ghost Shark sprawia jednocześnie, że jest on atrakcyjną opcją dla szerokiej gamy potencjalnych nabywców poza marynarkami wojennymi Australii i USA. Agencje rządowe zajmujące się bezpieczeństwem narodowym, ochroną granic morskich i monitoringiem środowiskowym mogą uznać Ghost Shark za niezwykle wartościowy. Ba! Z zaawansowanych funkcji Ghost Shark mogą też skorzystać instytucje badawcze i firmy prywatne, zajmujące się eksploracją ropy naftowej i gazu na morzu, inspekcją infrastruktury podwodnej i logistyką morską. Czas więc pokaże, jak ten dron spisze się w praktyce.