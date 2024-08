Elektryki w Chinach schodzą z salonów jak szalone. Pekin jeszcze nie powiedział ostatniego słowa

Chiny są prawdziwym liderem, jeśli chodzi o produkcję i sprzedaż samochodów elektrycznych. Rodzimy koncern BYD wyprzedził Teslę pod względem liczby wypuszczanych z taśm produkcyjnych samochodów. W ostatnich dniach pojawiły się również dane dotyczące samej sprzedaży elektryków na chińskim rynku samochodowym – donosi serwis CleanTechnica powołując się na dane z EV-Volumes.

Czytaj też: Tysiące gatunków wyginą przez elektryki i OZE? Przerażające doniesienia naukowców

W czerwcu 2024 roku w Chinach zostało sprzedanych 1,76 miliona pojazdów, w tym 876 tysięcy samochodów elektrycznych. Na tę ogromną liczbę składają się zarówno pojazdy wyłącznie elektryczne (BEV, battery electric vehicle), jak i hybrydy plug-in (PHEV, plug-in hybrid electric vehicle). Poziom sprzedaży elektryków w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego wyniósł niewiarygodne 23 proc.! Mowa o wzroście w skali ledwie roku.

Elektryki stanowią połowę sprzedawanych samochodów w Chinach

Najsilniej wzrosła sprzedaż PHEV (o 70 proc.), natomiast pojazdy BEV utrzymały poziom sprzedaży mniej więcej na tym samym poziomie – ze wzrostem 1 proc. Co ciekawe, samochody wyłącznie elektryczne stanowiły 55 proc. z ogółu sprzedanych elektryków. Są to dane jedynie za sam czerwiec. Średnia dla pierwszego półrocza wynosi 59 proc. Spadek udziału BEV wynika z ogromnego wzrostu zainteresowania hybrydami plug-in.

Czytaj też: Elektryki wcale nie takie eko! Przełom w produkcji stali zmieni tę branżę nie do poznania

Prawie milion sprzedanych samochodów w kraju zamieszkanym przez ponad miliard ludzi może nie robić na nas wrażenia. Niemniej wartości procentowe mówią same za siebie: udział sprzedanych BEV i PHEV w czerwcu wyniósł aż 49,9 proc. spośród wszystkich pojazdów na rynku. Oznacza to, że co drugi samochód w czerwcowej sprzedaży był elektrykiem. Średni udział BEV i PHEV w pierwszym półroczu wyniósł 43 proc. Niewykluczone, że wzrost sprzedaży elektryków będzie się kontynuował i bieżący 2024 rok zakończy się z wynikiem ponad 50 proc.

Obecnie w Chinach co drugie sprzedawane auto posiada napęd elektryczny

Jakie samochody elektryczne najchętniej kupowali Chińczycy w czerwcu? Na pierwszym znajduje się model BYD Song – pojazd rodzimej produkcji. Zaraz za nim w rankingu uplasował się pojazd Tesli Model Y. Warto zaznaczyć, że na liście dziesięciu najczęściej kupowanych samochodów w Chinach aż sześć to były modele BEV i PHEV. Jak szacuje CleanTechnica, przy tak dużym zainteresowaniu tymi pojazdami chiński rynek samochodowy będzie całkowicie „elektryczny” około 2030 roku.

Czytaj też: Elektryki w Polsce są bez sensu? Możesz być zaskoczony, ile takich pojazdów rocznie się u nas sprzedaje

Spoglądając na analogiczne dane w przypadku Polski, to mamy jeszcze dużo przed sobą, aby osiągnąć wynik podobny do Chin. Według informacji Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych pod koniec czerwca 2024 roku w Polsce było zarejestrowanych niespełna 120 tysięcy pojazdów elektrycznych. BEV było 62 125 sztuk, a PHEV – 57 172. Jak przyznał Jakub Faryś, Prezes PZPM, „w czerwcu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, przyrost rejestracji pojazdów elektrycznych i hybryd plug-in w stosunku do zeszłego roku wyniósł ok. 50 proc.”