Epson ma ciekawą ofertę dla osób, którym potrzebna jest drukarka

Aktualna promocja firmy Epson to cashback dotyczący dwóch mobilnych modeli projektorów laserowych: EF-11 i EF-12. Potrwa ona do końca września bieżącego roku i jest dobrą okazją do zakupu świetnych urządzeń i otrzymania zwrotu kwoty do 400 złotych. W tym celu wystarczy rejestracja produktu na stronie www.epson.pl/promocja. Ale teraz dołączają do promocji również drukarki.

Cashback na drukarki Epson EcoTank

Promocja na drukarki Epson rozpoczęła się 1 sierpnia i będzie trwać aż do końca 2024 roku. Obejmuje niemal wszystkie urządzenia z serii EcoTank. Kupując któreś z nich, możesz zyskać od 100 do 300 złotych zwrotu. Ale warto nabyćje nie tylko dla tego. Drukarki z tej linii eliminują potrzebę stosowania tradycyjnych kartridży. Zamiast tego wykorzystują one pojemne zbiorniki na atrament, co przekłada się na znacznie niższe koszty eksploatacji oraz mniejszy wpływ na środowisko.

Każda drukarka Epson EcoTank ma taki zapas atramentu na start, że można cieszyć się – jak podaje producent – wygodnym i ekonomicznym drukowaniem nawet przez 3 lata bez konieczności jego uzupełniania! A jeśli chodzi o cashback, prezentuje się on następująco:

100 zł zwrotu : L3250, L3251, L3256

L3250, L3251, L3256 150 zł zwrotu: L3266, L3270, L3271, L3276, L3260, L3280, L3286, L3560, L3550

200 zł zwrotu: L4260, L4266

300 zł zwrotu: L6270, L6276

Jak możesz skorzystać z cashbacku? W prosty sposób – kupić kwalifikującą się drukarkę Epson, a następnie zarejestrować ją na stronie www.epson.pl/zwrot. Konieczne będzie przesłanie kopii dowodu zakupu i zdjęcie numeru seryjnego urządzenia. Zwrot pieniędzy nastąpi do 30 dni od daty zweryfikowania zgłoszenia.

A warto dodać, że ta promocja łączy się z inną – pozwalającą na wydłużenie ochrony gwarancyjnej do 36 miesięcy.