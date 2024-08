Tego się nie spodziewaliśmy. FBI uzbroi drony latające w wyjątkowe systemy

Jak FBI zwiększy wszechstronność latających dronów?

Dowiedzieliśmy się o ciekawym planie FBI co do zintegrowania głośników w dronach, które to mają pomagać zespołom ścigania w dezorientacji i neutralizacji zagrożeń podczas operacji wysokiego ryzyka. Decyzja FBI o zintegrowaniu tych zaawansowanych narzędzi odzwierciedla rosnące znaczenie systemów bezzałogowych w nowoczesnych misjach taktycznych, a to szczególnie w sytuacjach wymagających precyzji, szybkości i minimalnych strat ubocznych. Wiemy, że kluczowym elementem tego ulepszenia jest współpraca FBI z Typhon Group Limited, a więc brytyjską firmą specjalizującą się w innowacyjnych rozwiązaniach taktycznych. Już dziś wiemy, że oferta produktów Typhon obejmuje lekkie ładunki dywersyjne, bo o wadze 100-135 gramów, które generują hałas o natężeniu 169 dB. Urządzenia te są specjalnie zaprojektowane do montażu na małych systemach bezzałogowych, do których zaliczają się Sky Hero Loki Mk2.

Sky Hero Loki Mk2 to taktyczny system dronów, który jest zoptymalizowany do operacji na bliskim dystansie, a szczególnie w środowiskach, gdzie konwencjonalne metody prowadzenia działań niosą ze sobą znaczne ryzyko. Ten dron jest idealny do zwiadu i rozpoznania w zamkniętych, słabo oświetlonych przestrzeniach, mogąc nieustannie dostarczać zespołom ścigania wideo i audio w czasie rzeczywistym. Integracja urządzeń dywersyjnych Typhon dodatkowo zwiększa możliwości tego drona, pozwalając mu służyć zarówno jako narzędzie do nadzoru, jak i jako taktyczny środek dywersyjny. Mowa więc o możliwościach zarezerwowanych m.in. dla granatów hukowo-błyskowych, które są znane ze swojej skuteczności w dezorientacji przeciwników, ale te akurat granaty wiążą się również z poważnym ryzykiem, a w tym z możliwością zadania poważnych obrażeń, zagrożeniami pożarowymi oraz zniszczeniami mienia spowodowanymi odłamkami. Te kwestie są szczególnie niepokojące w delikatnych operacjach, takich jak ratowanie zakładników czy misje antyterrorystyczne, gdzie bezpieczeństwo cywilów i personelu ścigania jest priorytetem, a tak się składa, że nie dręczą one właśnie systemów audio.

Dlatego właśnie planowane przez FBI ładunki dywersyjne na dronach rozwiążą te problemy, oferując bezpieczniejszą alternatywę. Urządzenia te są zaprojektowane tak, aby minimalizować ryzyko związane z tradycyjnymi metodami tłumienia zagrożeń, bo przykładowo znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo powstania wtórnych pożarów, które mogą wystąpić w przypadku urządzeń, które nagrzewają się do temperatury 2700 stopni Celsjusza. Dodatkowo technologia firmy Typhon minimalizuje emisję szkodliwego dymu i eliminuje zagrożenia stwarzane przez wadliwe zapalniki, które w tradycyjnych urządzeniach mogą zamienić się w śmiertelne pociski. Zwłaszcza że zaawansowana konstrukcja tych systemów dywersyjnych pozwala również na precyzyjną kontrolę i dostosowanie działania systemu, bo operatorzy mogą zaprogramować urządzenia do tworzenia różnych efektów dźwiękowych, takich jak symulowanie strzałów z karabinu automatycznego lub wykonywanie kontrolowanej serii pojedynczych strzałów. Jednak to funkcja „Szok i Przerażenie”, która wywołuje jednoczesne wybuchy, jest szczególnie skuteczna w przytłaczaniu i dezorientowaniu celów.

Chociaż konkretne jednostki FBI, które otrzymają te ulepszone drony, nie zostały jeszcze ujawnione, to prawdopodobne jest, że zostaną one rozmieszczone w różnych wyspecjalizowanych zespołach, a w tym w oddziałach SWAT i elitarnym Zespole Ratownictwa Zakładników (HRT). Te zespoły są bowiem odpowiedzialne za jedne z najbardziej wymagających i ryzykownych operacji w służbie ścigania, gdzie zdolność do tworzenia kontrolowanych dywersji może być kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu misji. Oprócz zastosowań w ściganiu, technologia opracowana przez Typhon Group ma potencjalne zastosowanie w wielu dziedzinach, a w tym w działaniach antyterrorystycznych i kontroli tłumu.