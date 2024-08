Masz panele na dachu? Lepiej przelicz cenę nieruchomości, bo możesz być stratny

Na łamach czasopisma naukowego Energy Economics pojawił się artykuł brytyjskich uczonych z Uniwersytetu Swansea i Uniwersytetu Birmingham przedstawiający związek pomiędzy ceną sprzedaży domu a obecnością przydomowej instalacji fotowoltaicznej. Dotychczas analogiczne badania były prowadzone jedynie na rynkach nieruchomości w USA i Australii, które zdecydowanie odbiegają od realiów europejskich.

Analiza tej korelacji dla rynku brytyjskiego jest z punktu widzenia Polski o wiele bardziej przydatna. Naukowcy wykorzystali w swojej pracy technikę uczenia maszynowego. Opracowali specjalne algorytmy, które „przeczytały” blisko 5 milionów ofert domów w serwisie Zoopla – brytyjskim odpowiedniku Otodom.pl oraz dane o faktycznej cenie sprzedaży z rządowego rejestru gruntów z lat 2012-2018. Algorytm segregował domy według tego, czy posiadają panele słoneczne, czy nie.

Nieruchomości z fotowoltaiką są droższe na rynku. Zyski ze sprzedaży sięgają tysięcy funtów

W badaniach wykluczono domy majętniejsze, mające więcej niż trzy łazienki oraz więcej niż pięć sypialni. Algorytm nie analizował również mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Na koniec wykluczono jeszcze te domy, których ceny sprzedaży znajdowały się w pierwszym percentylu i powyżej 99 percentyla.

Naukowcy wyszkolili algorytm na różnych poziomach zaawansowania. Były to S-learner, T-learner, X-learner, R-learner i DR-learner. Pierwsze dwa są biorą pod uwagę podstawowe informacje, a kolejne trzy są bardziej wyrafinowane. W rezultacie wykazano, że cena sprzedaży domu z panelami słonecznymi była wyższa niż w przypadku nieruchomości bez zainstalowanej fotowoltaiki.

Brytyjscy naukowcy wykazali, że nieruchomości z zainstalowaną fotowoltaiką są sprzedawane za wyższą cenę

Różnica w cenie wynosiła od 5,5 proc. w przypadku prostszych algorytmów do 7,1 proc. w przypadku bardziej zaawansowanych. Autorzy badań dodają: „biorąc pod uwagę, że średnia cena domu wynosi 230 536 funtów w naszej próbie, odpowiada to dodatkowemu wzrostowi ceny sprzedaży w wysokości od 14 062 do 16 368 funtów za domy z panelami słonecznymi.”

Trzeba zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że naukowcy dostrzegli spadkowy trend tej finansowej gratyfikacji – oznacza to, że różnica w cenie domu z i bez fotowoltaiki robi się z biegiem lat coraz mniejsza. Nie dzieje się to jednak bardzo szybko i prędkiego zrównania cen nieruchomości nie należy się spodziewać. Innymi słowy, jeszcze przez wiele lat budynki z fotowoltaiką będą droższe na rynku.