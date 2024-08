Popularny produkt kuchenny kluczem do nieskończonej energii. Jak napędza fuzję jądrową?

Ta, inaczej nazywana reakcją termojądrową, stanowiła w ostatnim czasie obiekt zainteresowania inżynierów z Leigh University. Jak wykazały przeprowadzone przez nich eksperymenty, wnioski wyciągnięte na podstawie obserwacji zachowania majonezu pozwalają lepiej zrozumieć właściwości wykazywane przez plazmę w określonych warunkach.

Ta ostatnia jest rozgrzana do bardzo wysokich temperatur i stanowi jeden z elementów układanki napędzającej fuzję jądrową. Do kontroli plazmy zazwyczaj stosuje się czynniki takie jak pola magnetyczne, za pośrednictwem których da się nad nią zapanować. Zgłębiając tajemnice zjawiska jakim jest reakcja termojądrowa, członkowie zespołu badawczego postanowili zainteresować się majonezem.

Pierwsze wysiłki w tym zakresie poczynili w 2019 roku, a niedawno powtórzyli to podejście. Jak wyjaśniają, używają majonezu ze względu na jego zachowanie przywodzące na myśl ciało stałe. Oczywiście dzieje się tak w warunkach otoczenia, ponieważ przy odpowiednio wysokim ciśnieniu majonez staje się zdecydowanie bardziej płynny. To zaskakująco podobna cecha jak zaobserwowana w przypadku plazmy.

Fuzja jądrowa to potencjalne źródło niemal nieskończonej energii, a w badaniach nad tym procesem pomaga… majonez

Jako że wysokie temperatury i ciśnienia są w obecnej formie nieodłącznym elementem działań mających na celu utrzymanie fuzji jądrowej. Dzięki niej możliwe jest wydajne i tanie wytwarzanie dużych ilości energii. A w zasadzie będzie, ponieważ wciąż trwają eksperymenty mające na celu realizację tych zadań. Naukowcy kierują się w tym kontekście wydarzeniami, które mają miejsce na Słońcu i innych gwiazdach.

Kiedy w kontrolowanych warunkach pojawiają się tak ekstremalne wartości, może dojść do wystąpienia tzw. niestabilności Rayleigha-Taylora. Jako że plazmę jest uzyskać nieco trudniej aniżeli wyprodukować majonez, to nie powinno dziwić, że członkowie zespołu badawczego postawili na opcję numer dwa. Specjalistyczne urządzenie umożliwiło im naśladowanie warunków przepływu plazmy, a następnie rozpoczęły się obserwacje.

Szybko pojawiły się pierwsze sukcesy. Naukowcy byli w stanie między innymi określić, w jakich warunkach możliwe jest odzyskiwanie sprężyste. Za jego sprawą materiał powraca do swojego pierwotnego kształtu po usunięciu naprężenia. Poczynione postępy dają nadzieję na opóźnienie momentu, w którym w plazmie pojawi się niestabilność, a być może nawet całkowite zapobieganie temu zjawisku. Gdyby udało się zrealizować ten ostatni cel, to byłoby to wielkim sukcesem. Reakcja termojądrowa daje bowiem realną nadzieję na wywołanie rewolucji na rynku energetycznym.