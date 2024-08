Gracze będą zachwyceni. GeForce Game Ready z obsługą czterech świetnych, świeżych produkcji

Jedną z głównych zalet GeForce Game Ready jest możliwość optymalizacji gry za pomocą jednego kliknięcia. Użytkownik nie musi wprowadzać ustawień ręcznie, wszystko robi za niego mechanizm. Sterowniki z tej rodziny zapewniają podniesienie komfortu zabawy poprzez dodanie obsługi najnowszych technologii.

Nowy sterownik GeForce Game Ready już dostępny

Wśród nowych tytułów wspieranych przez Game Ready znajduje się Black Myth Wukong, który okazał globalnym przebojem – obecnie ma ponad 2 miliony aktywnych graczy. Kolejny to Star Wars Outlaws, sprzedawany m.in. w pakiecie z kartami graficznymi Nvidia GeForce RTX 4070 oraz laptopami. Ta gra zawiera wiele ekskluzywnych technologii firmy NVIDIA, jak obsługa rekonstrukcji promieni DLSS 3.5 i pełny zestaw funkcji ray tracingu.

Kolejne dwie produkcje to Space Marine 2 oraz Final Fantasy XVI. Pierwsza z tych produkcji zadebiutuje 9 września, druga osiem dni później, 17-go. Oprócz czterech tytułów AAA wsparcie zyskuje także mniejszy – Concord. Zadebiutuje już za dwa, a jak opisuje go Steam: “Concord to nowa drużynowa strzelanka z perspektywy pierwszej osoby na PS5 i PC. Dobieraj wedle uznania swoją ekipę freegunnerów spośród załogi Northstara – grupy banitów i awanturników pracujących jako spluwy do wynajęcia.”

Czytaj też: Chcesz, żeby na Steamie gry były tańsze? Dołącz do akcji, która się właśnie rozpoczyna

Nie obyło się bez poprawek – największa likwiduje bug sprawiający, że nie można było właściwie przeprowadzić testu Octane. Istnieje także kilka problemów do naprawienia w przyszłości, jak nie działający prawidłowo skrót Alt+F2. Game Ready dostępne jest dla każdego posiadacza karty graficznej z rodziny GeForce. Jeśli chcesz wycisnąć maksimum komfortu z nowych produkcji, warto zainstalować je już dzisiaj.