Rewolucyjny generator energii po ważnym teście. Wkrótce podłączenie do sieci

System został przetestowany nie tylko na Hawajach, ale także w Szkocji w ramach projektu o wartości 12 mln dol. finansowanego przez Office of Energy Efficiency and Renewable Energy (EERE) oraz Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI). OE-35 o wymiarach 38 x 18 m, zanurzeniu 9 m oraz potencjalnej mocy wyjściowej 1,25 MW wykorzystuje energię z fal i niezwykły system podwójnego przepływu powietrza.

Generator energii z fal OE-35 po ważnych testach – wkrótce podłączenie do sieci

Niektóre generatory energii z fal działają poprzez wykorzystanie przechodzących fal do sprężania kolumny powietrza, która napędza turbinę. Jednak zazwyczaj działają one jak silnik tłokowy, z suwem roboczym i charakterystycznym okresem martwym, podczas którego następuje odpowietrzenie i reset systemu w oczekiwaniu na kolejną falę.

OE-35 różni się tym, że wykorzystuje turbinę Wellsa, wynalezioną przez Alana Arthura Wellsa z Queen’s University w Belfaście pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Jest to turbina powietrzna niskiego ciśnienia, która obraca się nieprzerwanie w jednym kierunku, niezależnie od kierunku przepływu powietrza. Innymi słowy, gdy fala spręża powietrze w trzech komorach wewnątrz boi, turbina się obraca. Następnie powietrze się rozszerza, a przepływ się odwraca, ale turbina nadal obraca się dokładnie w tym samym kierunku. Eliminuje to potrzebę stosowania złożonych mechanizmów i zaworów do radzenia sobie z dwukierunkowym przepływem powietrza.

Generator energii OE-35 podczas testu /Fot. Ocean Energy

To nie jest najbardziej wydajny sposób wytwarzania energii, ponieważ łopatki turbiny mają wyższy współczynnik oporu niż konwencjonalne turbiny, a system jest podatny na usterki. Działa jednak na tyle dobrze, że spółka zależna Ocean Energy Group Ireland spodziewa się wkrótce uruchomić OE-35 po ostatnich testach, a system zostanie podłączony podmorskim kablem do sieci elektroenergetycznej Hawajów.

Prof. Tony Lewis, dyrektor ds. technologii w Ocean Energy, mówi:

Po ponad 1,5 dekadzie projektowania, prób, testowania i budowy jesteśmy podekscytowani, że w końcu możemy podjąć ten ważny krok w kierunku komercjalizacji naszego urządzenia OE-35 światowej klasy. Ten projekt o międzynarodowym znaczeniu nie mógł zostać uruchomiony w bardziej krytycznym momencie dla USA i Irlandii, ponieważ świat musi przyspieszyć tempo dekarbonizacji dzięki nowym i innowacyjnym technologiom.

Trzeba pamiętać, że 1,25 MW energii to kropla w morzu potrzeb Hawajów, ale może być zwiastunem przyszłych innowacji w sektorze energetyki.