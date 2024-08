Chrome ma funkcję podglądu linków. Jeśli jej nie używasz, czas zacząć

Chroma ma wiele funkcji, a co dziwne – większość z nich jest ukryta. Można jednak włączyć je bez żadnych większych kombinacji, zwiększając komfort podczas jej codziennego używania. Jeśli chcesz mieć podgląd linków, oto, jak możesz wprowadzić to rozwiązanie u siebie.

Poszerz możliwości Chrome

Omawiana funkcja jest dostępna dla wydań przeglądarki od numeru 124 w górę. Podgląd pozwala szybko podejrzeć stronę zanim faktycznie ją odwiedzisz. Przykład? Po najechaniu na link kursorem (w poniższym przypadku jest to link po “Czytaj też”) i naciśnięciu klawisza Alt podgląd wyskakuje w prawym dolnym rogu. Co istotne – stronę można przewijać, zapoznając się z jej treścią bez konieczności przechodzenia na daną stronę, ponadto okienko podglądu można przesuwać, układając je na ekranie tam, gdzie najlepiej Ci to pasuje.

Oprócz tego możliwe jest najechanie kursorem na otwartą kartę i podejrzenie jej wraz z zobaczeniem informacji o używanych zasobach. Jest to opcja znana od dawna i włączona domyślnie, jednakże znacznie uboższa w porównaniu z funkcją podglądu.

Jak włączyć funkcję podglądu linków? Wykonaj następujące działania:

w pasku adresu wpisz “chrome://flags” i naciśnij Enter;

wpisz “preview” w polu wyszukiwania;

przy “Link Preview” wybierz z rozwijanej listy “Enabled”;

zrestartuj przeglądarkę.

Co istotne, po włączeniu funkcji znajdziesz także funkcję podglądu linku w menu kontekstowym. Najedź kursorem na link i kliknij na nim prawym przyciskiem myszki – nowa opcja już na Ciebie czeka.