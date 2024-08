Home Foto Światowy Dzień Fotografii to świetny moment, by przyjrzeć się, jak dziś robimy zdjęcia

Światowy Dzień Fotografii to świetny moment, by przyjrzeć się, jak dziś robimy zdjęcia

Dokładnie 185 lat temu, 19 sierpnia 1839 roku, François Arago zaprezentował paryskiej Akademii Nauk i Akademii Sztuk Pięknych pierwsze zdjęcia – wynalazek Louisa Jacquesa Mandé’a Daguerre’a. Choć Arago przekonał Ludwika Filipa do odkupienia patentu i uczynienia go dobrem publicznym (złośliwie pomijając jednak mieszkańców Wysp Brytyjskich), to fotografia długo pozostawała zajęciem raczej elitarnym. Spopularyzowała się na dobre dopiero w XX wieku, ale dopiero fotografia cyfrowa pozwolił na robienie zdjęć przez każdego i o dowolnej porze. Jak dziś fotografujemy?