Kwantowy internet hakerom się nie kłania. Wiemy, gdzie powstanie te futurystyczna technologia

To właśnie oni zajmą się badaniami poświęconymi globalnemu narzędziu odpornemu na ataki hakerów. Eksperymenty mają odbywać się na terenie placówki znanej jako Integrated Quantum Networks, będącej jedną z pięciu takich centrów na terenie Wielkiej Brytanii. Sprawę wspierają tamtejsze władze, przeznaczając aż 160 milionów funtów wsparcia na rzecz działań naukowców.

Technologie kwantowe, na przykład w postaci obliczeń, mają w sobie gigantyczny potencjał. Za ich sprawą można będzie chociażby projektować nowe leki i materiały, wykonywać obliczenia w niewyobrażalnym tempie czy też zgłębiać największe tajemnice wszechświata. Bezpieczna komunikacja i internet niemal wolny od hakerów, to kolejne potencjalne zalety wynikające z wdrażania takich rozwiązań.

Kwantowy internet ma stanowić narzędzie, które zapewni bezpieczeństwo i wysoki stopień ochrony przed atakami hakerów

O skali obecnych problemów najlepiej świadczy fakt, że szacowany roczny koszt ponoszony przez Brytyjczyków w związku z cyberprzestępczością to nawet 27 miliardów funtów. Odporna na próby hakowania technologia byłaby czymś, co powinno zdecydowanie ograniczyć zjawisko kradzieży wrażliwych danych. Opisywane działania są częścią planów brytyjskich władz, które zamierzają stać się gospodarką opartą na kwantach do 2035 roku.

To bardzo ambitne założenie, lecz biorąc pod uwagę zachodzące postępy – można wyobrazić sobie jego realizację. Integrated Quantum Networks stanowi zintegrowane centrum działań związanych z tworzeniem tego kwantowego internetu. Jak podkreślają uczestnicy projektu, nie chodzi wyłącznie o teoretyczne działania, ale też takie, które przyniosą faktyczne i odczuwalne rezultaty. Mówi się przede wszystkim o korzyściach obejmujących sektor zdrowotny czy kwestie związane z bezpieczeństwem.