Lenovo zdradza Legion Go z 7-calowym ekranem i chłodzeniem dwoma wentylatorami. Ale kiedy wejdzie na rynek?

Wszystko wskazuje na to, że zbliża się nowy Legion Go. W stosunku do obecnych modeli można spodziewać się zmian zarówno na lepsze, jak i nieco gorsze. Potwierdza to plotki, które pojawiły się w maju bieżącego roku. Oto wszystko, co jak na razie wiemy na ten temat.