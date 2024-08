Micron wprowadza na rynek pierwsze dyski SSD PCIe 6.0. Ale póki co nie dla Ciebie

Micron wprowadza na rynek technologię dysków półprzewodnikowych PCIe Gen6 z myślą o centrach danych, które mają trudności z nadążaniem za rosnącymi wymaganiami SI. Prędzej czy później trafi na rynek również w edycji konsumenckiej, jednakże trzeba będzie na to zaczekać.

Micron SSD PCIe 6.0 – co potrafi?

Jak czytamy na stronie Microna, udostępnienie tej technologii partnerom pomoże w uruchomieniu ekosystemu PCIe Gen6 w centrach danych. A co ciekawe, w lipcu producent wypuścił inny model do centrów danych – 9550 NVMe. Ma on imponującą prędkość odczytu sekwencyjnego – 14 GB/s, a zapis to 10 GB/s. Jest to jeden z najszybszych obecnie dysków SSD na świecie. Ale ​​nowy, czyli Gen6, powinien być o około 85% szybszy oraz zużywać o 43%mniej energii niż inne dyski SSD do centrów danych obsługujących SI, co pozwoli zaoszczędzić ich operatorom na kosztach.

Micron zaprezentuje więcej informacji na temat nowej propozycji podczas konferencji Future of Memory and Storage (FMS), która rozpocznie się 8 sierpnia w Santa Clara Convention Center w Kalifornii. Nie wiemy póki co, czy zaprezentowana zostania pełna specyfikację wraz z ceną oraz data premiery dysku.

Czytaj też: Micron ogłosił pamięć GDDR7. Szybkość 32 Gbps pozwoli w pełni wykorzystać GPU

Oczywiście wersja konsumencka dysku Gen6 będzie zapewne nieco mniej wydajna, ale z pewnością i tak lepsza niż obecne propozycje. Choć są już dostępne modele Gen5, wielu użytkowników narzeka na ich nagrzewanie się, co powoduje zmniejszenie wydajności. Ponadto PCI-SIG, czyli organizacja zajmująca się wyznaczaniem standardów, ogłosiła na początku 2024 roku, że dokładny standard PCIe 6.0 zostanie podany dopiero w 2025 roku. Dlatego podejrzewam, że pierwsze konsumenckie dyski SSD Gen6 trafią na rynek w 2026 roku.