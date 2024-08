Home Tech Microsoft chce zintegrować Copilot z menu Start w Windows 11

Microsoft chce zintegrować Copilot z menu Start w Windows 11

Ostatnie miesiące przyniosły nam zjawisko wciskania przez Microsoft asystenta Copilot wszędzie, gdzie to tylko możliwe. Na przykład dodawanie opcji podsumowania czy analizy pliku tekstowego, usuwanie tła grafik w Paincie, obecność w OneDrive itd. Ale Microsoft nie zamierza na tym poprzestać i chce dodać go również do menu Start. A po co?